Başbakan ikna etti, Güler Kamu Güvenliği Müsteşarı oluyor

T24 - Anayasa değişikliğinin ardından çıkarılacak valiler kararnamesinde önemli değişiklikler yer alıyor. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na İstanbul Valisi Güler’in, İstanbul Valiliğine ise Hüseyin Avni Mutlu’nun getirilmesi bekleniyor. Celalettin Cerrah ve Ali Kolat’tan sonra Ankara Emniyet Müdürü Özdemir de vali olarak atanıyor.



Meclis'te devam eden Anayasa değişikliği görüşmelerinin tamamlanmasının ardından bir süredir Ankara kulislerinde çokça konuşulan valiler kararnamesinin de devreye girmesi bekleniyor. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı kulislerine göre Başbakan Tayyip Erdoğan yeni atanacak valilerle bire bir görüşmeler yaparak, görevlerini tevdi etti. Adı daha önce de Kamu Güvenliği Müsteşarlığı için geçen ve Başbakan Erdoğan’a siyasete atılmak istediğini söylediği öne sürülen İstanbul Valisi Muammer Güler’in bu kez Başbakan Erdoğan tarafından bu görev için ikna edildiği belirtiliyor. Son dakikada bir değişiklik olmazsa Vali Güler, Kamu Güvenliği Müsteşarı olarak atanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre kararnamede yer alan diğer değişiklikler şöyle:



Muammer Güler’den boşalan İstanbul Valiliği için Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun adı geçiyor.



Çorum Valisi Mustafa Toprak’ın Diyarbakır’a atanması bekleniyor.



Kamu Güvenliği Müsteşarlığı için diğer adaylardan biri olan ancak Hakkâri’deki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Hakkâri Valisi Muammer Türker, Başbakan Erdoğan’ın isteği ile yerinde kalıyor.



Samsun Valiliği’ne Mersin Valisi Hüseyin Aksoy’un, Mersin Valiliği’ne ise Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun atanacağı belirtiliyor.



Gaziantep Şahinbey Kaymakamı Ali Çınar, Doğu veya Güneydoğu Anadolu’da bir ile vali olarak atanıyor.



Kayseri Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim ve İstanbul Üsküdar Kaymakamı İzzettin Küçük ile Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak’ın vali olarak atanması bekleniyor.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Özel Kalem Müdürü Süleyman Tapsız, İller İdaresi Genel Müdürü Vasip Şahin ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Adnan Yılmaz’ın da vali olarak atanacakları belirtiliyor.





‘Görevimden gayet memnunum’



7 yıldır İstanbul’da görev yapan Vali Muammer Güler daha önce, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na getirileceğine ilişkin iddiaları, “İstanbul’daki görevimden de gayet memnunum. Dişinizi sıkın 4 sene kaldı. İstanbul’dan emekli olmayı düşünüyorum” diye yanıtlamıştı.





Antalya Valisi Ankara’ya



Antalya Valisi Alaattin Yüksel’in Ankara Valisi olarak atanması bekleniyor. Ankara Valisi Kemal Önal’ın ise emekli olması bekleniyor. Daha önce emniyet müdürü iken vali olarak atanan Celalettin Cerrah ve Ali Kolat’tan sonra Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in de Konya Valisi olarak atanacağı ifade ediliyor. Özdemir’in bir kez Başbakan’la, iki kez de İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile baş başa görüşme yaptığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’ın da Büyükşehirlerden birine vali olarak atanabileceği ifade ediliyor.



