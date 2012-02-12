Başbakan ikinci kez ameliyat oldu

T24 - Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Erdoğan'a dün akşam sindirim sistemi ameliyatının ikinci aşamasının yapıldığı belirtildi.

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Erdoğan'ın, 26 Kasım 2011'de gerçekleşen sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının yaklaşık 30 dakikalık bir girişimle başarıyla tamamlandığını, başlangıçta planlandığı üzere tedavinin bu şekilde nihayete erdirildiğini bildirdi.

Açıklamada, ''Başbakanımızın sağlığı son derece iyidir. Kendisi, hafta içinde rutin mesaisine başlamayı planlamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, konferans vermek üzere geldiği İTÜ Evi'nde, Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak gazetecilere açıklamada bulundu.

Sabah saatlerinde Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Sayın başbakanı sabahleyin aradım, geçmiş olsun dileklerimi iletmek üzere. Doğrudan görüşme olanağımız olmadı. Sanıyorum akşama doğru doğrudan görüşme olanağımız olacak. Kendisine Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.

Akdağ: Son derece iyi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, ''Başbakanımızın sıhhati Allah'a şükür son derece iyi'' dedi.

Durumun tamamen Başbakanlığın yaptığı açıklama çerçevesinde olduğunu ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

''Bir önceki ameliyatıyla ilgili küçük bir işlem vardı, o yapıldı, tamamlandı bitti. Başbakanımızın sıhhati Allah'a şükür son derece iyi. Bu ameliyatların ülkeye bir yararı oldu. Bize de bir sıkıntısı oldu. Başbakanla çalışan kişiler olarak Başbakanımız bu ilk ameliyatından sonra kilo verdi. Biraz daha zinde hale geldi. Bizi birazcık daha çok çalıştırmaya, gece yarılarına kadar takip etmeye başladı. Allah'a şükür bunun dışında bir problemimiz yok.''