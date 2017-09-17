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Başbakan: IKBY referandumu ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir

"Referandum konusunda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın"

17 Eylül 2017 00:51

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti:

"IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın."

 

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