'Başbakan iğneyi birazda kendine batırmalı'

T24 - Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerine olan desteğin daha büyüyeceğinin anlaşıldığını ifade ederek, ''Sayın Başbakanın toplumun her kesiminden gelen desteği değerlendirirken başını ellerinin arasına alıp 'Biz nerede hata yapıyoruz?' diye düşünmesinde, biraz da iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmasında yarar vardır'' dedi.



Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Merkez önündeki TEKEL işçilerinin sloganları arasında toplandı. İşçiler Genel Merkez önünde ''Türk-İş göreve genel greve'', ''Şalter inecek bu iş bitecek'' ve ''salla Türk-İş hükümet düşecek'' sloganları attılar.



Mustafa Kumlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sadece TEKEL işçilerinin değil özelleştirmeye, kapatmalara ve işsizleştirmelere muhatap tüm işçilerin huzursuz ve endişeli olduğunu dile getirdi.



Kumlu, Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda TEKEL işçilerine güvenlik güçlerince su ve biber gazıyla müdahale edilmesine tepki göstererek, ''Türk-İş tarihinde ilk defa kısa süreyle de olsa Türk-İş'in Genel Sekreterini gözaltına alma ayıbı bu hükümet dönemine mal olmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum Türk demokrasi tarihine kara harflerle yazılacaktır. Doğrusu ben Türkiye adına çok utanıyorum'' diye konuştu.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bugüne kadar karşılaşmadıkları uygulamalar yapıldığını ifade eden Kumlu, Türk-İş'in asgari ücret belirlemelerinde yer almayacağını, ''Bu ayıba ortak olmayacağını'' söyledi.



Başbakan Erdoğan'ın açıklaması



TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konuyu tüm ayrıntıları ile anlattığını bildiren Kumlu, şunları kaydetti:



''Ben kendisinden TEKEL işçilerinin sorunlarını çözecek olumlu bir açıklama beklerken Suriye'ye gitmeden önce hepinizin bildiği o açıklamayı yaptı. Sayın Başbakan dün yaptığı açıklamada TEKEL işçilerinin çalışmadan para aldıklarını tekrarlamış, 4/C kapsamındaki işçiler için yapılan iyileştirme çabalarını anlatmıştır. Sayın Başbakan şunu bilmelidir ki, 'yatarak para aldıklarını' öne sürdüğü TEKEL işçileri ömürlerini bu memlekete hizmet ile geçirmiştir ve fabrikalara ilişkin verilen kapama kararında onlar değil özelleştirmeleri yapanlar sorumludur. Bugün istedikleri ise evlerini, ailelerini geçindirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir biçimde çalışacakları iş imkanına kavuşmaktır. Hükümetlerin görevi vatandaşlarını kölelik koşularında çalışmaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşam koşullarını sağlamaktır. Sayın Başbakanın, devletin görevlerini bir şirket mantığı ile hiçe sayması son derece talihsiz bir yaklaşımdır.



Yine sayın Başbakan bilmelidir ki, provokatif eylemlerin içinde olan Ankara'da eylem yapan TEKEL işçileri değildir. Onlar büyük bir disiplin ve dikkat içinde hiçbir taşkınlık yapmadan hak arama eylemlerini sürdürmektedir. Asıl provokasyon ve uygunsuz davranış, TEKEL işçilerine Abdi İpekçi Parkı'nda güvenlik güçlerince yapılan saldırıdır.



TEKEL işçilerinin büyük bir destek gördüğü doğrudur. Bu desteğin giderek daha da büyüyeceği anlaşılmaktadır. Sayın Başbakanın toplumun her kesiminden gelen desteği değerlendirirken başını ellerinin arasına alıp 'Biz nerede hata yapıyoruz?' diye düşünmesinde, biraz da iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmasında yarar vardır.''



Kumlu, basın mensuplarının soruları üzerine Başkanlar Kurulunda bundan sonra yapılacakları kararlaştıracaklarını söyledi.



Mustafa Kumlu, bazı tekel fabrikalarının kapatılmasının 6 ay uzatılmasının gündemde olduğunu, bunun bütün fabrikalar için geçerli olması durumunda çözüm için zaman kazanılabileceğini belirtti.



Kumlu, 4/C statüsünü ise tartışmayacaklarını kaydetti.

