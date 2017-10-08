Başbakan: İdlib'e güven sağlayacağız; Rusya ile birlikte çalışıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesindeki intikaline ilişkin, "İdbib'e güven sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Operasyonun Rusya ile koordineli yürütüldüğünü belirten Yıldırım, "Rusya ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

İdlib neden önemli?

İDLİB’e yönelik Türkiye destekli ÖSO operasyonunun temelleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Ankara, Moskova ve Tahran arasındaki görüşmelere dayanıyor. Üç ülke, Dera ve Kuneytra, Rastan ve Talbise ile Doğu Guta’daki çatışmasızlık anlaşması konusunda mutabakata varmışlardı. Eylül ayındaki son görüşmede İdlib’deki çatışmasızlık bölgesi üzerine anlaşma sağlandı. Üç ülke Suriye’deki söz konusu bölgelere 500’er gözlemci göndermek üzere uzlaştı.