Başbakan: İdam cezasını tek başına getiremeyiz, uzlaşma şart

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrası gündeme gelen idam tartışmalarıyla ilgili "Yakın, yakın merak etmeyin. Ben inanıyorum ki idam teklifi Meclis'ten geçecek. Ben de onaylayacağım" sözlerine ilişkin "İdam cezasını tek başına getiremeyiz, uzlaşma şart" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği bir şey var: 'Halkın talebinin karşısında durulmaz.' Dolayısıyla idamın toplumsal bir talep olduğu biliniyor, 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber ama unutmayalım ki idamı AK Parti'nin tek başına kaldırma imkanı yok. Dolayısıyla partilerle bir uzlaşma suretiyle ancak olabilecek durum" açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım, "İdam cezasının getirilmesine ilişkin, partilerle bir uzlaşı çabanız olacak mı?" sorusuna, "Gayet tabii." karşılığını verdi.