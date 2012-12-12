'Başbakan hizmete giren yerleri yeniden mi açıyor?'

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Daha önce hizmete açılmış yerlerin, tekrar açılışı yapıldığı iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur? Bu açılışların giderleri hangi kuruluşlar tarafından karşılanmıştır” eddi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

Devletin kaynaklarıyla siyaset yapmış olmuyor musunuz?

Daha önce hizmete açılmış yerlerin, tekrar açılışı yapıldığı iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur? Bu açılışların giderleri hangi kuruluşlar tarafından karşılanmıştır?

Daha öncede hizmete açılan tesisler hangileridir bu tesisleri tekrar toplu açılışını yaptığınız tesislerin içinde olduğu iddialar doğru mudur?

Hizmete Açtığınız tesisler hangileridir? Bu tesislerin temeller hangi tarihte atılmıştır? İhale bedelleri nedir? Bu tesislerin maliyeti nedir? Açılışını yaptığınız bu tesisler hangi firma tarafında yapıldı, hangi tarihte teslim edildi? İllere göre dağılımları nedir?

Devletin araç ve personeli ile katıldığınız Başbakan olarak bu açılışlarda devletin kaynaklarıyla siyaset yapmış olmuyor musunuz? Bu güne kadar kaç açılış yaptınız? Açılışlarını yaptığınız tesisleri görmeden açtığınız iddiası doğru mudur?

Personele baskı mı yapılıyor?

12/12/2012 Tarihinde açılışı yapılacağı bildirilen 112 dev eser için; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Genel Müdürlüklerinde çalışan tüm personelin açılış için Beşevler Voleybol Salonuna gitmesi yönünde baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?

Açılışının yapılacağı bildirilen 112 tesis için günlerdir TV lerde, Gazetelerde ,internet sitelerinde ve billboardlarda yapılan reklamların maliyeti nedir? Hangi kurum tarafından karşılanmıştır?