Başbakan herkese çattı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, DTP'ye, 'Çöpleri toplamayanları halk kendi pisliklerine gömecek' eleştirisini getirirken, partisine kapatma davası açanların ise hesap vereceklerini söyledi



Erdoğan, İngiliz The Economist dergisinde yer alan "Endişe verici Erdoğan" makalesine sert yanıt verdi. Dergide, "Ani tepkiler veren, her işe karışan, askerleri kışkırtan, yolsuzluk davalarıyla kredisi azalan, seçmenlere yabancılaşan" diye nitelenen Erdoğan, "Milletim bunları yutmaz" dedi.



AKP 13. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan Erdoğan’ın mesajları şöyle:



ECONOMİST'E : Kimse, AKP’yi olduğundan farklı göstermeye çalışmasın. Bakıyorsunuz akla hayale gelmedik analizlerle, siyaseti bilmeyen, anlamayan, halkın arasına karışmayanların analizlere Türkiye’yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Sonra kızgın diyorlar. Hayır ben gerçekleri anlatıyorum. İşinize gelmediği için yaftalamaya çalışıyorsunuz.



Bu analizleri milletim yutmuyor ve yutmayacak. Sanki ellerinde bir röntgen cihazı var, beyinlerimizin arkasındakini görmeye çalışıyor, bir de görüyorlarmış gibi katı yorumlar yapıyorlar.



Milleti aşağılıyorlar



MUHALEFETE : Neymiş, kömür, un, cumhuriyet altını dağıtıyor, varoşları istismar ediyormuşuz. Milletin kararınıni aşağılamaya kadar götürüyorlar işi, ’göbeğini kaşıyanlar, bu ülkenin zencileri oy veriyor AKP’ye’ diyorlar. Ama millet tokatı atıp sandığa gömüyor. Bu millet bir çuval kömüre, bir çuval una oyunu satmayacak kadar onurludur, gururludur. Bunların hiçbir zaman beyazı beyaz olarak görmezler, çünkü renk körüdürler.

Biz dün ne isek bugün de oyuz. Siyasetin temelinde dürüstlük var. 6 yıl önce ’bunların gizli gündemi var, takiyye yapıyorlar’ diyenlerin bugün yüzleri kızarıyor. Altı yıllık iktidarımız ne olduğumuzu koydu ortaya.



Hesabını verecekler



ANAYASA MAHKEMESİ’NE: Öyle yaklaşımlarla bize yaklaştılar ki. 14 Mart (AKP'ye açılan kapatma davası), bugün ne oldu. Kaybettik mi, kaybettik. Kaybeden Türkiye oldu. Ama kaybettirenler, Türkiye’ye bunun hesabını verecekler. Ben partimin, partililerimin laiklik karşıtı olduğunu kabul etmiyorum. Bunu söyleyenler bir iftiranın içindedirler.



Bizde omurgasızlık yok



DTP'LİLERE: Tek devlet, tek bayrak. İçinde Kürt sorunu da gözbebeğimiz cumhuriyetimizin daha çok demokrasi üretmesiyle çözülecektir. Bugün de aynı noktada duruyoruz. Farklı bir şey söylüyorsam beni ikaz edin. Kalkıp da yolda aklımıza geleni söylemiyoruz. Bizde böyle bir şey olmaz. Bu dik durmanın değil, omurgasızlığın gereği olur. Bizde omurgasızlık olmaz.



Emir farklı yerden



Sorduğun zaman Meclis’te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında, bayrak ve devlet noktasında sorunum yok diyor. Çık bunu açıkça millete söyle, yok söyleyemez. Çünkü emir farklı yerden geliyor da ondan. Bunu söyleyen Tayyip Erdoğan’a bazı mahfiller, devletçi diyor. Erdoğan bu milletin evladı, millet adına konuşur. Kurduğu devletin mekanizmalarını seferber eder. Önce birey, sonra devlet.



Pislik içine gömülecek



OSMAN BAYDEMİR'E Dükkanları tehdit, açarsanız yakarız ha. Böyle bir demokrasi olur mu?Erdoğan ve partisini devirebiliyorsan devir, o zaman biz de seni alkışlarız. Ama demokrasi içinde. Halkımı pislik içinde bırakanları, 29 Mart’ta da halkım o pisliklerin içine gömecek. Herhalde halkım benim bunlaral ayık değil.



Kızılcahamam rahatlığı



Erdoğan, Kızılcahamam Asya Termal Otel’de düzenlenen AKP’nin 13. İstişare ve Değerlendirme toplantısının açılışını yapmadan önce salonda İstiklal Marşı okundu. Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la ön sırada, Necati Çetinkaya, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Beşir Atalay ve Nimet Çubukçu ile birlikte yer aldı. Asya Termal Otel’deki salonda kürsünün arkasında sadece Atatürk posteri ve Türk Bayrağı vardı. Erdoğan’ın posteri bu kez asılmamıştı. Bakanlar dahil herkes spor giyinmeye özen göstermiş, kravatlar atılmıştı. Ancak en ilgi çeken ’sporcu’ yanıyla da öne çıkan Kürşad Tüzmen oldu. Tüzmen’in blucini ve yılan derisi çizmeleri dikkatten kaçmadı.





