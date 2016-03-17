Başbakan HDP'lilerin fezlekesini CHP'ye mi kaldırtacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 506 dokunulmazlık fezlekesinin kaldırılabileceğine ilişkin partilere yaptığı öneri kulisleri hareketlendirdi.

Başbakan'ın açıklamasını Meclis’te dinleyen AKP’li milletvekilleri büyük bir şaşkınlık yaşarken son MYK toplantısında bu önerinin Başbakan tarafından kabul edilmediği söylendi.

AKP’liler, “Son iki günde ne değişmiş olabilir” derken, kulisler Başbakan'ın topu Meclis’e atmasının perde arkası yorumları dikkat çekiyor.

AKP’nin büyük korkusu 1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldıktan sonra yaka paça görüntüleri. Bir benzerinin yaşanmasını istemeyen AKP uzun zamandır bir formül arayışında.

Başbakan'ın topu TBMM’ye dört siyasi partinin önüne atmasıyla partisini rahatlattığı belirtiliyor. Böylelikle, ‘terör’, ‘özerklik’ talepleriyle haklarında fezleke düzenlenen HDP’liler halen Anayasa Komisyonu’nda bulunan 458 fezleke içinde 267 dosyasıyla ilk sırada. Eğer, Başbakan'ın önerisi ana muhalefet parti CHP tarafından kabul görürse, Genel Kurul’daki oylama AKP’nin tekelinden çıkmış olacak. Desteğini önceden açıklayan MHP’nin yanı sıra CHP de HDPlilerin fezlekesini kaldıran bir parti konumuna girecek. Bu Davutoğlu’nun uluslararası camiaya karşı elini güçlendiren bir adım olarak nitelendiriliyor.

113 milletvekilinin 458 dosyası

Anayasa Komisyonu’nda 113 milletvekilinin 458 fezlekesi bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve Nursel Aydoğan, Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 267 dosya var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Eren Erdem. Muharrem İnce gibi isimlerle 134 dosya da CHP’ye ait. AKP’nin 40, MHP’nin 14, 4 dosya da bağımsız vekile ait.

48 dosya bekleniyor

Anayasa Komisyonu, Başbakanın fezleke sayısını 506 rakamı olarak vermesi üzerine gözünü TBMM Başkanlığı’na çevirdi. Dosyaların kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Anayasa’ya geçici madde

AKP’nin önerisinin kabul edilmesi aynı zamanda bir Anayasa değişikliği öngörüyor. Tek bir dosyanın görüşülmesi ve Genel Kurul’da yapılacak ayrı ayrı oylamaların uzun zamana yayılmasının önüne geçmek için Anayasa’ya konulacak geçici bir madde ile ‘bütün dosyaların’ görüşülmesinin önü açılacak.

Ancak, böyle bir maddenin konulması için 367 rakamının bulunması gerekecek.