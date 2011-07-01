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Başbakan, Haşim Kılıç'la görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile görüştü.

01 Temmuz 2011 03:00

 T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile görüştü.

Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç ile Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan'a Başkan Kılıç ile görüşmesi soruldu. Erdoğan "Görüşmek bize haram mı?" yanıtını verdi.

Erdoğan basın mensuplarının sorusu üzerine yeni kabinenin Meclis Başkanlığı seçiminden sonra açıklanacağını belirtirken "Sürpriz bekleyelim mi?" yönündeki bir soruya "Hiç heyecanlanmayın" yanıtını verdi.

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