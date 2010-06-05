Başbakan: Haber yorumları insanı katil bile eder

T24 -



'Türkiye'de bir sorun var; Gençler ölüyor'



'Silah satarak rant sağlayanlar sürecin karşısında'

'Barış diyorlar, şehit cenazeleri geliyor'

'İşsizlik bu yaz 3-4 puan daha düşecek'

'İnternette insanı katil edecek yorumlar yayınlanıyor'

Başbakan Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, tanıtım ve medyadan sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan ile birlikte internet habercileriyle buluştu. Erdoğan, uzayan görüşmeleri nedeniyle bir saat geç başlayan toplantı için internet habercilerine “Bu konuda hakkınızı helal edin” dedi.İnternetin özgürlük, şeffaflık gibi sağladığı olanakların yanı sıra önemli sorunlar da getirdiğini belirten Erdoğan, “neşter ve bıçak” benzetmesi yaptı. “Hayat kurtaran neşter gibi kesici bir alet olan bıçağın hayat söndürebileceğini” belirten Erdoğan, internet yayıncılarının aile ve toplum değerleri, temel hak ve özgürlükler, çocukların korunması, özel hayatın gizliliği, ırkçılık, inançlara karşı ayrımcılık konularında sorumlu hareket etmeleri gerektiğini belirtirken, bu konularda “otokontrol ve otosansür” istedi.Diğer medyada olduğu gibi internette de sansüre karşı olduklarını belirten Erdoğan, yasal düzenleme yapılacağını, ancak ondan önce "otokontrol"ün şart olduğunu söyledi.Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 70 internet medyası temsilcisinin katılımıyla düzenlenen (5 Haziran Cumartesi) buluşmada Erdoğan'ın dile getirdiği görüşler özetle şöyle:"Bu ülkede bazı sorunlar yıllarca görülmedi. Görülse bile üzerine gidilmedi. Sorunlar, hasır altı edilince çözülmüş olmuyor. Sorunları görmeyenler 3 Kasım 2002 seçimlerinde iflas etti. Türkiye'de bir sorun var; gençler ölüyor, ocaklar sönüyor, anneler ağlıyor. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne kimse ad bulmaya çalışmasın. Adına ne derseniz deyin, önemli olan zarf değil, önemli olan mazruftur. Yapılan çalışmalar sonunda “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” dedik. Sorunlardan sadece bir tanesi Kürt sorunu. Benim Roman kardeşimin de, Boşnak kardeşimin de sorunları var. Ülkemizdeki dini grupların da sorunları var. Ülkemizin yüzde 99'u Müslüman. Kalanı Hristiyan ve Musevi. Onların temsilcileriyle de görüşüyoruz. Tlkemizde mezhepsel sorunlar var, onun için Alevi Çalıştayı yaptık. Azınlıkların sorunları var. “Ülkemizde ne kadar azınlık var” denilecek. Ne kadar olursa olsun, bir kişi bile olsa tarihten gelen sorumluluklarımız var. Ayrımcılık bu ülkenin hayrına değil. Önce teşhis gerekiyor, yakında bu çalışmalar sonuçlanacak.Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” askıya alındı” diyenlere hayır. Karşı çıkanlar kendi şahsi çıkarları için karşı çıkıyorlar. B:una teslim olursak yarın gençlerin, çocuklarımızın yüzüne bakamayız. Gençler ölüyor, anneler ağlıyor, ocaklar sönüyor, buna dur demek zorundayız. Gençlerin ölmesinin bu ülkenin kaderi olduğuna inanmıyoruz.Bu süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar silah satarak, kan dökerek ranht sağlayanlar da bu sürecin karşısındadır. Bu istismardan başka bir şey değil. Statükoyu korumaya çalışanlar bu süreci engellemeye çalışıyorlar.Terör örgütü, benim Kürt kardeşimin temsilcisi değil. Taşerondur, tetikçidir. Bu bugün iyice açık hale geldi. Terör örgütü barış yapamaz. “Barış barış barış” diyerek barış olmaz. “Bal bal bal” diyerek ağız tatlanmaz. Ağzının tatlanması için balı yiyeceksin. Bunlar “barış” derken bayrağa sarılı şehit cenazeleri geliyor. Hayatımıza bu kadar giren internet medyasının Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.İşsizliği yüzde 10.3 ile devraldık. Küresel krizin etkisiyle yüzde 14.3'e kadar yükseldi. Geçen yıl aynı ayda yüzde 16.7 idi. Daha iyiye gideceğiz. Açıklanan rakamlar üçer aylık rakamlar. Mayıs-Haziran-Temmuz'da işsizlik çok daha farklı bir noktaya gidecektir. Belki 3-4 puan daha geriye gidecektir. Mevsimsel işsizlik yaşanıyor. Diğer yandan Türkiye artık emek-yoğun çalışan bir ülke değil, teknoloji-yoğun çalışmaya geçen bir ülkedir, bunu da dikkate almalıyız.





Ben yorumlara bakmıyorum ama geçenlerde getirmişlerdi bir göz atayım dedim. Ben kendimden utandım, çünkü oradaki ifadeler hakarette değil. Ailemden geçmişimden geleceğime öyle küfürler vardı ki bunların tarifi mümkün değil. Bunlar insanı katil bile yapar. Bunlar yenilir yutulur tahammül edilir şeyler değil. Bunun bizim toplumumuzun karakteri ile de yakından uzaktan ilgisi yok. Büyük ihtimalle bunlar belki üniversite gençliği. İş bu noktaya geldiği zaman dayanılmaz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanısınız, Başbakanısınız bunu yapma hakkını nerden buluyorsunuz? Sıradan bir vatandaşa da yapılamaz. Teknoloji buna imkân veriyor diye siz kalkıp küfredeceksiniz. Böyle bir hakkı olamaz. Hukukta yataklık etme var ya, bu da yardım ve yataklıktır. Bunu siz edite edeceksiniz koymayacaksınız, yayınlamayacaksınız. Bu millet eğer ayakta duracaksa sağlam aile yapısı ile durur. Bizim aile yapımız sarsılırsa, bu ülke buna tahammül edemez, daha fazla yürümez. Ama biz aile yapımızı sağlam tutarsak bu ülkeyi kimse tutamaz. Sizler de lütfen bu konudaki gayretinizi ortaya koyun. Özgürlükler noktasında, cezaevlerinde fikirden dolayı yatanların sayısı parmağın sayısını geçzmez. Fikir ve düşünce özgürlüğünden dolayı içerde kimsenin olmasını istemiyoruz. Ama bu hakarete gitmemeli. Eleştiri yap yapabildiğin kadar ama hakaret olduğu zaman...



