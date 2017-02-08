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Başbakan: Güneydeki Esed güçleri kuzeye doğru hareket ediyor, çatışma olmaması için...

"Millet AVM'ye CHP AYM'ye gidiyor"

08 Şubat 2017 19:44

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, güneyde rejime ait unsurların, kuzeye doğru hareketlendiğini belirterek, "Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya'yla yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır" dedi.

Yıldırım, CHP yetkililerinin anayasa değişikliği kanunu açıklamasına ilişkin, "Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor, biz buna alıştık" dedi.

Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, "Libya ile karşılıklı komisyon oluşturulması kararı alındığını" ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Libya'da altyapı yatırımlarının hızlandırılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve geçmişten devam eden işlerle ilgili sorunların çözülmesi için karşılıklı bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bu komisyon, 300'e yakın, geçmişte Libya'da iş yapan firmalarımızın durumlarını ele alacak. Karşılıklı menfaat, karşılıklı beklentiler doğrultusunda bu dosyalar karara bağlanacak ve bundan sonraki işler de hızlanmış olacaktır."

 

"Millet AVM'ye CHP AYM'ye gidiyor"

 

Yıldırım, CHP yetkililerinin anayasa değişikliğine ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıklamasına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu, süreci durdurmaz, süreç devam eder. Tabii Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir."

 

"Çatışma olmaması için tedbirler alınmaktadır"

 

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin şunları şöyledi:

"Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye hareketlendiği doğrudur. Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olay yaşanmaması çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır."

 

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