'Başbakan 'görüştüm' dedi, IŞİD duydu, Başkonsolos'un telefonuna el koydu'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu basıldığında Başkonsolos Öztürk Yılmaz’ın cep telefonunun alınmadığını, IŞİD’in telefona Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Şahsen başta kendim olmak üzere başkonsolosumuzla da görüştüm” ifadelerinin ardından el koyduğunu yazdı.

Can Dündar, “Konuştuğum diplomat, bunu duyduğunda saçını başını yolduğunu anlattı. ‘Şahsen başta kendim olmak üzere’ Başbakan’ı tebrik ediyorum” dedi.

Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan “Kadrolu Kedinin Burgazada Mesaisi” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Rehin başkonsolosun telefonunu kim ele verdi?’

IŞİD’in Musul’daki Türk konsolosluğunu basıp 49 görevliyi rehin almasının üzerinden 15 gün geçti.

Hatırlayacaksınız Erdoğan, olaydan iki gün sonra “Tereyağından kıl çeker gibi hallederiz” demişti.

Kıl, zorlu çıktı. Halledemediler.

Geçen sürede sadece medyaya yayın yasağı getirerek rezaletin üzerini örtebildiler.

Rezaletin bir başka boyutunu geçenlerde bir diplomattan dinledim.

IŞİD, konsolosluğu bastıktan sonra başkonsolosun üzerini aramamış.

Ve onda bir cep telefonu kalmış.

Bu sayede Ankara ile haberleşip bilgi alışverişi yapıyorlarmış.

Ta ki Başbakan’ın Rize konuşmasına kadar...

O gün Erdoğan, eşsiz Türkçesi ile aynen şöyle dedi:

“Şahsen başta kendim olmak üzere başkonsolosumuzla da görüştüm.

” IŞİD, başkonsolosun üzerindeki telefondan bu itirafla haberdar olmuş.

Konuştuğum diplomat, bunu duyduğunda saçını başını yolduğunu anlattı.

“Şahsen başta kendim olmak üzere” Başbakan’ı tebrik ediyorum.