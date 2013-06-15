Başbakan Gezi toplantısını terk etti iddiasına AKP'den yanıt

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi anlatırken 'Aşırı bir sendikacı' diyerek bahsettiği Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu hakkındaki haberler üzerine AKP'den basın açıklaması yapıldı.

Yazılı açıklama söyle denildi:

Kamuoyunun bildiği gibi Gezi Parkı ile ilgili meydana gelen bazı olaylardan sonra, bir grup sanatçı ve Taksim Platformu’nun bazı üyeleri Başbakanlık Resmi Konutu’nda, Sayın Başbakan başkanlığındaki bir heyetle 4 saatlik bir görüşme yapmıştır. Bu görüşme sonunda hem sanatçılar ve Taksim Platformu Üyeleri hem de İktidar kamuoyuna gerekli açıklamaları yapmıştır.

Bugün bazı basın-yayın organlarında, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun toplantıya ilişkin bazı beyanlarına yer verilmiştir.

Esasen adı geçen şahıs, toplantıya katılması öngörülen isimlerden biri değildi. Birkaç kişiyle beraber Resmi Konut’a gelmiş ve sanatçıların ricasıyla dinleyici olarak salona alınmıştır.

Toplantının sonunda adı geçen kişi söz almadan ayağa kalkmış, 4 saat boyunca sanki hiçbir şey konuşulmamış gibi, sözlerini dikte ettirircesine bizce makul olmayan beyanlarda bulunmuştur. Bunun üzerine Sayın Başbakan kendisine sözlü olarak tepki göstermiş, bu esnada toplantı bitmiş olduğu için de ayağa kalkarak salondan ayrılmıştır.

Adı geçenin, Sayın Başbakan’ın üzerine yürüdüğünü beyan etmesi tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulüdür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik

Genel Başkan Yardımcısı

Parti Sözcüsü