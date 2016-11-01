Başbakan "Gerçek ekonomiye dönün" dedi; İş Bankası ve Akbank faizde indirime gitti

Başbakan Binali Yıldırım’ın bankalara “Gerçek ekonomiye dönün” uyarısının ardından arka arkaya faiz indirimleri gelmeye başladı. Faizleri 3 puan düşürdükten sonra açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Bankalar rekabet edecekse bugün bu kârlılık değil, feragat yarışı olmalı” dedi. Akbank da dün tüm vadelerde konut kredisi faizlerini indirdiğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin bankaları faiz indirimi toplantılarında ilk ikna olanın İş Bankası olmuş gibi görünüyor. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ticari, konut, tüketici, taşıt kredi ve kredi kartı faizlerinde indirime gittiklerini açıkladı. Bali’nin verdiği bilgiye göre, esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin ticari kredi için aylık bileşik maliyeti yüzde 1.25’ten yüzde 0.99’a çekildi. Bu yıllık faiz maliyetini 3 puandan fazla düşürecek. Ayrıca konut kredisinde yüzde 0.95 olan faizi yüzde 0.90’a çekerken ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.20’den yüzde 1.15’e düşürdü. Kredi kartı faizi ise yüzde 2.02’den yüzde 1.90’a indirildi. Taşıt kredisi faizleri de yüzde 1.18’den yüzde 1.10’a çekildi. Bali, fonlama ve aracılık maliyetlerinde düşüş gözlediklerinde indirime devam edeceklerini söyledi.

Bali, dün düzenlediği toplantıda, 15 Temmuz sonrasında zor dönemler için özel sorumluluklar yüklenmiş bir kurum olarak çalıştıklarını belirterek, “Yaşadığımız hiç beklemediğimiz badirelere karşı gücümüzü, bilanço imkanlarımızı bu yönde kullanacağımızı belirttik ve herkesi böyle davranmaya çağırdık. Böyle durumlarda doğal olarak bankalardan beklentiler artıyor ve sıkıntıları kaldıramayanların haklı beklentileri oluyor. Bunu çok doğal ve haklı buluyorum. Çok sağlam bir duruş sergiledik. Bunu böyle yapmış olmak bize ait bir başarı değil, böyle olağan dışı ortamda güçlük yaratacak olağan dışı tedbirlere yöneltecek müşteri davranışları da olmadı” dedi.

11 milyarlık satış

Ne olağan dışı mevduat çıkışı, ne de kredi talebi ile karşılaştıklarını söyleyen Bali, aksine vatandaşın 11 milyar doların üzerinde döviz satışı yaptığını kaydetti. Bali şöyle konuştu: “Bunu uluslararası muhataplarımız anlamakta zorlandı. Vatandaşlar tankları durdurmakla kalmadı ekonomide de refleks gösterdi. Merkez Bankası kontrolü eline aldı. 3. sınıf bir ülke olma riski varken, 1. sınıf bir demokrasi sınavı verdik. Bir müşterimiz arabasında tuttuğu doları bile bankaya getirip koydu. ”Özkaynağı, sermayeyi bu ülkeden kazandıklarını, sermayenin de istiflensin diye oluşmadığını vurgulayan Bali, sadece kendilerini koruma refleksiyle hareket edip krize hazırlık yapanların bizzat krizi hazırlamış olacaklarını söyledi.

Feragat yarışı

Bali şöyle devam etti: “Krize karşı dalgakıran gibi bir davranış sergilemeliyiz. Bu ülkenin vatandaşları ve kurumlarıyız. Vatandaş olmak sadece refahı paylaşmak demek değildir. Meşakkati de zorlukları da paylaşmalıyız. Böyle bir duruşun kredileri yeniden yapılandırma ve fiyatlama politikalarında karşılığı olmalı. Popülist olalım demiyorum. Ama çeyrek bazlı performansları değil, sistemin sağlığını korumalıyız. Bankalar olarak yarışacaksak, kâr yarışı değil feragat yarışı yapmalıyız.” Bali, ardından faizlerdeki indirim oranlarını “Yeni bir dönemi başlatıyoruz” diyerek açıkladı. Esnaf ve küçük işletmelerde yüzde 0.99’luk faizle maksimum kullanılacak kredinin 100 bin TL olacağını söyledi. Konutta aylık faizi yüzde 0.95’e çektikleri faizi şimdi 0.90’a indirdiklerini ve 11 Ağustos-26 Ekim arasında 1.6 milyar TL kredi kullandırdıklarını kaydeden Bali “Hükümetin canlandırma politikalarına katılıyoruz. Finans sektörü olarak sadece aracıyız diyemeyiz. Bu dönem özel bir dönem. Kar kredi olarak geri dönüyor. Tekil olarak yanlış yapan bankalar tabii ki var. Bunu da bulduğumuz anda düzeltiyoruz” dedi.



Öncülük yapmak istediklerini ve risk primini düşürmek için proaktif davrandıklarına işaret eden Bali, şöyle dedi: “Sütten ağzı yanan örneğinde olduğu gibi hiç kimseyle konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadan ilerliyoruz. Bir hafta süren dahili çalışmalarımızla faiz indirimi kararı aldık. Öncülük yapmak istedik.”

Yüzde 5 büyüme için 15 kredi büyümesi

İŞ Bankası Genel Müdürü Bali, sermaye yeterliliklerinin korunması gerektiğine dikkat çekerek “Çünkü kredi için bu şart. Büyüme ile krediler arasında doğrudan bir ilişki var. Yüzde 5 büyüme için kredi büyümesi en az yüzde 15 olmalı” dedi. Ülke olarak karamsar olunmaması gerektiğini belirten Bali, 27 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye’nin böyle bir yılda bile yüzde 3’ün üstünde büyüyeceğini kaydetti. Bali “Karamsar olmamalıyız” diye konuştu.

Akbank konutta faizi indirdi

Akbank da konut kredi faizlerinde indirime gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre iki yıla kadar olan vadelerde konut kredisi faiz oranları yüzde 0.90’a indirildi. İki yılın üzerindeki vadelerde beş yıla kadar yüzde 0.93, yedi yıla kadar yüzde 0.95 ve yedi yılın üzerinde yüzde 0.97 faiz oranı uygulanacak. Akbank, ayrıca 31 Aralık’a kadar krediyle ilk kez ev sahibi olacak müşterilerine 500 TL’ye kadar chip-para kampanyası başlattı.