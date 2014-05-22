Başbakan, Koç Holding'e ait Ford Otosan fabrikasının açılışında konuştu

Gezi Parkı olaylarında bünyesinde bulundurduğu Divan Otel'in kapılarını göstericilere kapatmaması nedeniyle sert bir dille eleştirdiği Koç Holding'e ait Ford Otosan Yeniköy fabrikasının açılışına katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tekerinin altına taş koymak isteyenler hep kaybetmiştir. Türkiye güçlendikçe dostlarını da güçlendiren bir ülke" dedi.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin göze çarptığı Ford Otosan Yeniköy fabrikasının açılışına Koç Grubu'nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, Ford'un Dünya Başkanı Henry Ford Jr. da katıldı.

Rahmi Koç, Mustafa Koç, Ali Koç ve Semahat Arsel açılışa katılan aile üyeleri oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakını Hayati Yazıcı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık katılımcılar arasında yerlerini aldı.

Gezi ve 17 Aralık olayları sonrasında Koç grubuna çok sert eleştirilerde bulunan Başbakan Erdoğan'ın Rahmi Koç ile samimi konuşmaları ise dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Cesur adımlar bekliyoruz

Yerli otomobil konusunda bir teklifim hatta bir ısrarım var. Tarihçesini de izledik. Yerli otomobil markası konusunda bazı itirazlar konuluyor, eksiklerden bahsediliyor. Ama artık bu işin altyapısını kuruyoruz. Biz Türk zekasına, işgücüne inanıyoruz. Bu noktadaki mühendislerimize inanıyoruz. Dünyayla yapacağımız işbirliğiyle netice alabileceğimize inanıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz. Mesela Bursa'da bir otomotiv test merkezi kuruluyor. Bu test merkeziyle faaliyete geçen firmalarımıza kolaylık sağlanacak. Geri kalmış bölgeler başta olmak üzere yatırımlar devam ediyor. Türkiye kendi otomobil markasının hayalini kuruyor. Bugün bu hayale çok yakınız. Bugünkü Türkiye 60'ların Türkiye'si değil. 12 yılda Türkiye çok büyümüştür. Dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin mutlaka orada Türkiye'ye ait bir iz bulursunuz. Sanayi alanındaki üretimimiz de iftihar derecesinde yükselişte. Sektörden cesur adımlar bekliyoruz. Ülkemizde geliştirilen her araç bizim için gurur kaynağıdır.

Türkiye güçlendikçe dostlarını da güçlendiriyor

Dünya son altı yıldır krizle mücadele ediyor. Kriz "Teğet geçecek" demiştim. Birileri dalga geçmişti. Tam da dediğim gibi krizden en hızlı kurtulan ülke oldu Türkiye. Rekor büyüme oranlarımız devam etti. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde yine inanmadılar. Onca tahrike rağmen Türkiye 2023 hedefleri yolunda adım adım ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere tüm kritik adımları aşacağımızdan emin olun. Türkiye'nin tekerinin altına taş koymak isteyenler hep kaybetmiştir. Türkiye güçlendikçe dostlarını da güçlendiren bir ülke. Milletimiz kendisine yapılan her hizmetin değerini bilen bir millettir. Biz bugüne kadar asla millete rağmen bir iş yapmaya tenezzül etmedik; milletimizle birlikte iş yaptık.

'Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi...'

Sabah TOBB'un Genel Kurulu'na gittik. İş dünyasının nabzını tuttuk. İşlerin iyiye gideceğine, daha çok istihdam oluşturulacağı inancını gördük. Son bir yıl iş dünyamız için sıkıntılı geçti. Önce Gezi olayları sonra 17 Aralık darbe girişimiyle sıkıntı yaşandı. 30 Mart'ta kurulan tuzaklara rağmen milletimiz istikrar istediğini gösterdi. Seçimler, demokrasiden başka bir yol olmadığını gösterdi. Soma'daki kazadan sonra sokakların bir kez daha hareketlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Demokrasinin güçlenmesinden rahatsız olanlar bu yürüyüşü durdurmak için kampanyalar yürütüyorlar. Saldırlar, şahsımdan öte bu güzel ülkeme yöneliktir. Bizim enerjimizi 2023 hedeflerine yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki hükümet sandık dışı yollarla yıpratılmaya çalışıldığında zararlı herkes olacaktır. Merkez Bankamızın rezervi bakın 130 milyar dolardı. Geldiğimizde IMF'e borcumuz 23.5 milyar dolardı. Bakın sıfırladık.

'Bu yatırım huzurlu Türkiye'nin eseri'

Demokrasiyi, özgürlükleri en güçlü şekilde savunacak ama tuzakları, tahrikleri de birlikte göğüsleyeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız bu yatırım demokratik, huzurlu bir Türkiye'nin eseridir. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, Ar-Ge faaliyetleriyle Türkiye'mizi geliştirmeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ford'un bu fabrikasında görev yapacaklara da başarılar diliyorum. Tüm yönetim kadrosuna da sevgilerimi sunuyorum.