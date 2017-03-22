Başbakan: FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin temsilcisi değildir

Başbakan Binali Yıldırım, MHP'nin etkili olduğu Iğdır'da "FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Ülkücü kardeşlerimiz için vatanın birliği, beraberliği her türlü mücadeleyi verir" mesajını verdi.

"Avrupalılarınki iki yüzlülüktür" diyen Yıldırım, "Teröristlere kapılarını sonuna kadar açan ama bakanlarımıza, milletvekillerimize, 'Evet' diyecek vatandaşlarımıza her türlü kısıtlamayı getiren Avrupa'nın gerçek yüzünü gör Ey Iğdırlı. "" ifadesini kullandı.

Iğdır'da konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Şu anda içeride, dışarıda bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyorlar. "Hayır" diye kampanya yapıyorlar. FETÖ, PKK ile "Hayır" için çalışıyor. FETÖ'nün dümen suyuna girmiş bazı siyasetçiler de milliyetçi görünümüne girip terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Dost bildiğimiz Avrupa, sandıktan "Hayır" çıkması için kampanya yapıyor. Bölücü örgüt, paçavralarıyla Avrupa sokaklarında rahat rahat gezerken, mitingler yapılırken, Kandil'e canlı bağlantılarla bağlanılırken; Avrupa'da evet kampanyası yapmak kısıtlanıyor. Memleket sevdalılarıyla buluşmamıza engeller konuluyor. İfade özgürlüğü, Avrupa değerleri... Nerede Avrupa değerleri, Avrupalılarınki iki yüzlülüktür. Teröristlere kapılarını sonuna kadar açan ama bakanlarımıza, milletvekillerimize, "Evet" diyecek vatandaşlarımıza her türlü kısıtlamayı getiren Avrupa'nın gerçek yüzünü gör Ey Iğdırlı. Rotterdam oradaysa Iğdır burada.

"FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin temsilcisi değildir"

Bu terör örgütlerinin ne yapmaya çalıştıklarını görün. Bu terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının nasıl bir araya geldiğini görün. "Hayır" diyene tabii ki saygımız var. Hayır da, evet de başımızın, gözümüzün üstündedir. "Hayır" diyenler terörist değildir. Ama teröristlerin, Türkiye düşmanlarının "Hayır" dediğini görelim, ona göre kararımızı verelim. Benim dediğim budur. FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Ülkücü kardeşlerimiz için vatanın birliği, beraberliği her türlü mücadeleyi verir. 16 Nisan, sevgili kardeşlerim, bir seçim değildir. 16 Nisan'da partiler yok. Seçime girmiyoruz.

İster AKP'li, ister CHP'li, ister MHP'li; ister geçmiş dönemlerde HDP'ye oy vermiş olun. 16 Nisan'da bir partiye oy vermiyoruz. Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağına oy veriyoruz. Dolayısıyla ortada Türkiye sevdası var. 16 Nisan'da "Evet" diyerek terör örgütlerinin sonuna getirmeye hazır mısın Iğdır? 16 Nisan'da "Evet" diyerek büyük Türkiye'nin kapısını aralamaya var mısınız? Türkiye inşallah 16 Nisan'da terör örgütlerine cevabı en güzel cevabı verecektir. Iğdır, inşallah Avrupa başkentlerine cevabı en güzel cevabı verecektir.

"FETÖ'nün ele başı Pensilvanya'dan duysun"

18 Mart, şehitlerin destan yazdığı Çanakkale'de dünyanın orta açıklığı en büyük olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Biz konuşmuyoruz, eserlerimiz konuşuyor. Iğdır, havalimanınız var mıydı? Şimdi var mı? Her gün Ankara'dan, İstanbul'dan seferler geliyor mu? Bu kadar engele, bu kadar saldırıya rağmen Türkiye için çok büyük projeleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel eseri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlere sunuyoruz. 16 Nisan'da "evet" oylarınızla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başlatmaya hazır mısınız? Iğdır işi bitirmiş. Iğdır zaten 2007 cumhurbaşkanlığı halk oylamasında yüzde 68 oy vererek, rekor oy vererek bu işe karar verdiniz. Şimdi onun devamında aynı şekilde yüksek bir oyla, 16 Nisan'da yeni bir rekora hazır mısınız? Biz unutmuyoruz, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında AKP'ye en fazla oyunu artıran ilimiz Iğdır. Iğdır'a rekor yakışır. Bu 'evet'lerinizi, FETÖ'nün ele başı Pensilvanya'dan duysun.

Fırat Kalkanı ile El Bab'dan def ettiğimiz alçak DEAŞ örgütü duysun. Biz önümüze bakacağız. 15 yıldır sevgili Iğdırlılar, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok güzel işler yaptık. Türkiye'yi baştan başa yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik.