Başbakan, Fenerbahçe üyeliğinden ihraç ediliyor

T24 - Şike soruşturması kapsamında başı en çok ağrıyan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe kulislerinde Başbakan Erdoğan'ın kulüpten ihracı konuşuluyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre; futbolda şike soruşturması kapsamında başı en çok ağrıyan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe kulislerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüpten ihracı konuşuluyor. Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden ihracı için şimdiden 250 imza toplandı.



Erdoğan, şike soruşturması sürecinde yaptığı "Türkiye artık her alanda, Ergenekon, Balyoz vb. birçok alanlarda olduğu gibi, bir çok sorunlu alanlarını temizleyerek, önümüzdeki sorun alanlarından arındırılarak, gerçekten halkımızın yönetimine, halkımızın yargısına inandığı, kurumlarına inandığı bir ülke haline gelmelidir." açıklamasıyla F.Bahçeli bir kesimden tepki görmüştü.



Erdoğan, F.Bahçeli taraftarların Bağdat Caddesi'nde yaptığı şike protestosundan da nasibini almıştı.



