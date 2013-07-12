'Başbakan' Felipe Melo

Galatasaray'da devam edip etmeyeceği merak konusu olan Sambacı, Instagram'dan çok ilginç bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı en etkin kullanan futbolculardan biri olan Felipe Melo, bir hayranının Başbakan'ın fotoğrafı üzerinde yaptığı fotomontajı, 'presidente'(başkan) hashtag'iyle Intagram'dan paylaştı.

Melo'nun 'hahaaahaaah' yorumunda bulunduğu poz, akıllara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'millete hizmet yolunda' programını getirdi. Başbakan da programda Türk bayrağı önünde gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.