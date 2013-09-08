Erdoğan: Umarım Terim bu sezondan sonra bütünüyle Milli Takım'ı üstlenir

Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener'e konuşan Başbakan, "TFF, Fatih Hoca'yı bu göreve getirmekle isabetli bir karar aldı. Hasan Doğan'ın TFF Başkanı olduğu dönemde, bir yerde şampiyonluğu kaçırdık. Fatih Hoca ile inşallah Milli Takımımız'ın yeni bir heyecan kazanacağına inanıyorum. Temenni ederim ki, Terim bu sezondan sonra bütünüyle Milli Takım'ı üstlenir, Milli Takım'ı miniklerinden alıp en üst seviyeye kadar yeni bir yapıyla ortaya çıkarır" dedi.



"Uefa taraftarları cezalandırdı"

CAS'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını onaması hakkkında ise Başbakan Erdoğan, "Karar verilmiştir, karardan geri dönüş mümkün değil. UEFA kongresinde söylemiştim; Tüzel kişilikler cezalandırılmamalı, varsa kişiler cezalandırılsın. Ne yazık ki UEFA, tüzel kişilikleri cezalandırmak suretiyle, yani Beşiktaş'ın 20 milyon seyircisini de bu vesileyle cezalandırdı. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin 20-25 milyon seyircisini cezalandırdı. Bunu doğru bulmuyorum, yanlış bir karar olarak görüyorum. Artık bu karara uymaktan başka bir şey kalmadı. Çünkü nihai karar mercii CAS'tı. Artık bundan sonra geleceğe bakmak lazım" şeklinde konuştu.