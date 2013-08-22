'Başbakan Eylül ayında her hafta miting yapacak'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayı ortasından itibaren her hafta mitingler yapıp, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklayacak.

Her hafta en az 2-3 şehri birden gezip, mitingler yapması beklenen Başbakan, 2014 Mart ayındaki yerel seçimler için, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını da açıklayacak.

Gazeteport’ta yer alan habere göre, Erdoğan başkan adaylarını açıklamaya Büyükşehirlerden başlayacak. Öncelikle yeni kurulan 14 büyükşehir olmak üzere her hafta geziye çıkacak olan Erdoğan, adayları tanıtacak. Erdoğan’ın bu turu Eylül ortasında başlayacak ve iki ay sürecek.

Ankara İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye Başkan adaylarını sona bırakacak olan Başbakan Erdoğan’ın öncelikli olarak Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’a giderek adaylarını açıklaması bekleniyor.

Topbaş yerine Yıldırım ya da Bağış

AKP’nin 2014 yerel seçimleri için aday göstermeyi planladığı isimler arasında en fazla 3-4 Bakanın da bulunması bekleniyor. AK Parti tüzüğü gereği 3 dönemini tamamlayan ve 2015 seçimlerinde milletvekili olamayacak bazı isimler, Büyükşehir Belediye Başkanlığına hazırlanıyor.

Gezi olayları sırasında parti içinde de tepki gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ya da, AB Bakanı Egemen Bağış’ın adaylığı kulislere yansıdı. Yıldırım’ın adı İzmir için de geçiyor. Topbaş’ın aday yapılmadığı takdirde 2015’te milletvekili adayı gösterileceği de belirtiliyor.

Ankara için Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Samsun için Spor Bakanı Suat Kılıç, Antalya için yeniden Menderes Türel ya da Mevlut Çavuşoğlu, Mersin için Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın adı dile getiriliyor.

Başbakan Erdoğan’ın partisinden Büyükşehir adayı olacak bakan ve milletvekillerini sınırlı tutacağı, seçilen aday milletvekilliğinden ayrılmak zorunda kalacağı için, Anayasa oylamasında AKP’nin sandalye sayısını da hesap ettiği belirtiliyor.