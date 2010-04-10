Başbakan 'esnafa destek paketini' açıkladı

T24 -

Erdoğan, ''Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı''nı (ESDEP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 milyon 900 bin esnaf ve sanatkarımızı yakından ilgilendiren eylem planını değerlendirmek üzere bir araya gelindiğini belirtti.



Erdoğan, halen esnaf muaflığı kapsamındaki meslek kolları için, ''vergiden muaf esnaf belgesi'' uygulaması getirileceğin bildirdi.



Erdoğan, modern toplu taşımacılık yapılmasına dönük, yerel yönetimler ile ilgili esnaf kuruluşunun birlikte geliştirecekleri projeler destekleneceğini açıkladı.



ESDEP olarak isimlendirilen planın 7 ana başlıktan ve 30 alt başlıktan oluştuğunu belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



''2008 yılının sonlarından itibaren gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan finans krizi zamanla tüm dünyayı etkileyerek küresel bir krize dönüştü. 2009 yılında dünya ekonomisi ikinci dünya savaşından sonra ilk defa reel olarak küçüldü.



Türkiye bu krizi son derece hazırlıklı şekilde karşılamıştır. 2002'den itibaren yapısal reformlar krizin ülkemiz üzerindeki etkilerini diğer ülkelere nazaran kısıtlı kalmasını sağlamıştır.



2008 sonundan itibaren geçici bir daralma sürecine giren Türkiye ekonomisi 2009 son çeyreğinde yüzde 6 gibi büyüme kaydetti. 2009 yılındaki daralma yüzde 4,7 ile sınırlı kaldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bütçe performansı, sanayi üretimi, iç talep ve ihracatta yaşanan olumlu gelişmeler gelecek adına umutlarımızın artmasına vesile olmuştur.



Dün İMKB'nin ulaştığı tarihi seviye Türkiye ekonomisindeki hızlı ilerlemenin somut göstergelerinden biri olmuştur. Borsamız tarihinde ilk kez 59 bin seviyesinin üzerine çıkmıştır.''







Planda tedbirler şöyle sıralandı:







- Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediye erişim artırılacak ve kolaylaştırılacaktır.





- Halen esnaf muaflığı kapsamındaki meslek kolları için, vergiden muaf esnaf belgesi uygulaması getirilecektir.





- Basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarların şartlar oluştuğunda basit usulde vergilendirilmelerine imkan sağlanacaktır.





- Esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ başkanlığı imkanları kullanılacaktır.





- TESK'in Milli Prodüktivite Merkezine ödediği aidat kaldırılacaktır.





- Esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılmaları kolaylaştırılacaktır.