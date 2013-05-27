Başbakan eşi ve kızıyla birlikte atlıkarıncaya bindi

Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi'nin açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Eşi ve kızıyla atlı karıncaya bindi.



Bariyeri aşan bir çocuk mektup verdi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Eyüp'te yapımı tamamlanan Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine gelirken vatandaşların alkışları ve tezahüratlarıyla karşılanan Başbakan Erdoğan'a bariyeri aşan bir çocuk mektup verdi. Konuşmalar sırasında kürsünün arkasında ayakta bekleyen Erdoğan bu sırada yanına gelen çocuklara oyuncak dağıttı.



Atlı karıncaya bindi



Konuşmasının ardından Vialand'ın açılış kurdalesini çocuklarla birlikte gezen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşi ve kızıyla birlikte oyun parkını gezdi. Eşi Emine ve Kızı Sümeyye Erdoğan'la birlikte atlı karıncaya binen Başbakan Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.