Başbakan, Erzik'le Dolmabahçe'de görüştü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün UEFA 1. Başkan Vekili Şenes Erzik ile Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir görüşme yaptı. Erdoğan’ın şike süreci ve UEFA boyutuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan UEFA Birinci Başkan Vekili Şenes Erzik ile sürpriz bir görüşme yaptı. Başbakan Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.



Mehmet Ali Aydınlar’ın Futbol Federasyonu başkanlığından istifası sonrasına denk gelen bu görüşme dikkat çekici olarak nitelendirilirken, Başbakan Erdoğan’ın yaşanan süreç ve şike soruşturmasının UEFA boyutuyla ilgili bilgi aldığı ileri sürüldü.



Federasyon başkanlığı için adı gündeme geldiğinde “Benim FIFA ve UEFA’da önemli görevlerim, sorumluluklarım var. Tekrar aday olmam mümkün değil” şeklinde konuşan Erzik’in Başbakan ile yaptığı görüşmede de aynı düşüncelerini dile getirdiği iddia edildi.



Bu arada bazı kaynaklar Şenes Erzik’in Türk futbolunun geçtiği sıkıntılı süreçte Futbol Federasyonu yönetime geçmesi için yoğun bir baskı altında olduğunu, Başbakan Erdoğan ile yapılan görüşmede bu konunun da ele alındığını kaydetti. Doğrulanamayan bu bilgi ile ilgili olarak Erzik’in bugün bir açıklama yapabileceği kaydedildi.



Öte yandan Erzik’in 27 Şubat’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olması durumunda FIFA ve UEFA’daki görevlerini sürdürmesinde herhangi bir hukuki sorun olmayacağına da dikkat çekildi.



