Başbakan Ermeni Cemaati'yle görüşecek

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, cuma günü Ankara'da Ermeni Cemaati'yle bir araya gelecek. Başbakan'a görüşme talebinin cemaat lideri ve Ermeni Hastanesi Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan gittiği bildirildi. Şirinoğlu konuyla ilgili olarak, "Gündem konusunda bir bilgim yok. Başbakanımız bizi çağırıyor görüşeceğiz. Herhalde diyecekleri, soracağı sorular vardır" dedi.



Ermeni Cemaati ile cuma günü Ankara'a görüşecek olan Başbakan Erdoğan'a görüşme talebi 15 gün önce cemaat lideri Bedros Şirinoğlu'ndan geldi.



Şirinoğlu bu açıklamanın ardından NTV yayınına katılarak, "Başbakanımızın danışmanı telefon açtılar. Cuma günü saat 14:00'te Ankara'da randevu verdiler. Fikir alışverişinde bulunacağız. Başbakanımızın soruları olacak tahmin ediyorum. Gündem konusunda bir bilgim yok. Biz sayın başbakanımızdan sağ olsunlar bir araya geldiğimizde isteklerimizi ilettik. Bize çok yardımcı oldular. Başbakanımız bizi çağırıyor görüşeceğiz. Herhalde diyecekleri, soracağı sorular vardır. Benimle birlikte bir arkadaşım daha gidecek. Cemaatin önde gelenleri ile bir toplantı yapacağız, fikir alışverişinde bulunacağız. Biz her zaman devletle beraberiz" dedi.



'Sınırdışı' tehdidi



Başbakan, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta Türkiye'de kaçak çalışan Ermenileri "sınırdışı etmek"le tehdit etmişti.



Açıklama sonrası Erdoğan'a Ermenistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'ndan tepki gelmişti. Radikal gazetesi yazarlarından Cengiz Çandar da Başbakan'a tepki göstermiş, Çandar'ın bu tepkisi'ne Başbakan Erdoğan "Sen kimin avukatsın yaa?" şeklinde yanıt vermişti.



Erdoğan son olarak AKP il Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada da ifadelerine açıklık getirmiş, sözlerinin çarpıtıldığını ima etmişti.