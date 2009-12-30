T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan'nın e-posta adresi

Erdoğan'dan öğrencilere : benimle duygularınız paylaşın

30 Aralık 2009 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, e-mail adresini açıkladı. İşte Erdoğan'ın e-mail adresi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehirdeki 26 bin 6. sınıf öğrencisine ücrestsiz diz üstü bilgisayar verdi. Düzenlenen törene Başbakan Erdoğan telekonferansla katıldı. Erdoğan yayında bir de sürpriz yaptı."Oyun oynamayın ama..." diyerek e-mail adresini açıkladı. İşte başbakanın mail adresi

Oyun oynamayın ama...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bilgisayar kullanan öğrencilere seslenerek, 'Oyun elbette hakkınız, ancak bilgisayarı bir oyun makinesi olarak görmeyeceğinize, bilgi ve becerilerinizi geliştirecek, eğitiminize destek olacak bir araç olarak onları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum' dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı e- posta adresi

Gençleri en iyi şekilde hazırlamanın görevleri olduğunu belirten Erdoğan, geleceğin büyük Türkiye'sine eğitimli, birikimli ve donanımlı girmek için gençlerin de çok gayret sarf etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Sevgili öğrenciler, sizlerden bir de isteğim var. Bilgisayarlarınızdan internete bağlandığınızda bana elektronik posta göndermenizi ve duygularınızı benimle paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Benim elektronik posta adresim 'bimer@basbakanlik.gov.tr'.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24