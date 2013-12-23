Başbakan Erdoğan'ın Pakistan hatırası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'daki temaslarının ilk gününde, Lahor caddelerinden geçerken içinde bulunduğu aracın üzerine güller döküldü. Erdoğan'a yerel bir şapka hediye edildi. Başbakan turuna şapkayı takarak devam etti.

Başbakan Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ilk gününde Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Kültür Köyü'nü gezdi. Lahor caddelerinden geçen Erdoğan'ın yol güzergahlarına kırmızı güller saçıldı. Erdoğan ve Şerif'ın içinde bulunduğu makam aracının üstü bir süre tamamen güllerle kaplandı.

Atchison Koleji'ne gelen ve burada askeri seremoniyi izleyen Erdoğan ve Şerif, daha sonra eşleriyle birlikte Pakistan eyaletlerini temsilen kurulan Kültür Köyü'nü gezdi. Burada yerel el sanatları ürünlerini inceleyen Erdoğan’a yerel yemekler ikram edildi. Erdoğan’a yerel şapkalardan hediye edildi. Başbakan yerel şapkaları takarak turuna devam etti.

Erdoğan’a at hediye edildi

Başbakan Erdoğan, Şahbaz Şerif ile birlikte faytonla kendileri için düzenlenen at gösterisinin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan, Şerif ve beraberindeki heyet, burada, Nayza Bazi isimli geleneksel aynı zamanda savaş talimi de sayılan atlarla yapılan oyunu izledi.

Şahbaz Şerif, oyunun ardından Başbakan Erdoğan'a "Lastorlant" isimli 10 yaşında at hediye etti. Atın sertifikasını Başbakan Erdoğan'a sunan Şerif, atın geçmişi hakkında bilgi verdi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile bir süre atı sevdi.

Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra, helikopterle Lahor'a 35 kilometre mesafedeki Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in evine hareket etti.