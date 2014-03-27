Başbakan Erdoğan'ın sesi kısıldı

Günlerdir ses tellerinden problem yaşayan Başbakan Tayyip Erdoğan son olarak gittiği Van mitinginde sesinin daha çok kısılmış olması, dinleyenlerini şaşırttı.

Van mitinginde konuşan Başbakan Erdoğan'ın kısık sesi dikkat çekti. Erdoğan'ın sesinin kısılmasından dolayı konuşmasında zorlandığı dikkat çekti. Başbakan'ın sesinin kısılması yoğun tempoya bağlı üşütmesinden kaynakladığı belirtildi.

Günde 2, bazen 3 miting gerçekleştirerek yaklaşık 58 mitinge rağmen bir sıkıntı yaşamayan Başbakan Erdoğan'ın dünkü programlarında sesinin bir miktar kısılmış olması dikkat çekmişti. “Erdoğan bu nedenle mitinglere ara verir mi” sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, bu kadar yoğun tempo ve yüksek sesle konuşmada, ses kısıklığının doğal karşılanması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık kaynakları seçime kısa bir süre kaldığını belirterek, planlanan miting programında bir değişiklik olmayacağı mesajını verdi. Erdoğan, bugün Van ve Diyarbakır mitinglerinin ardından yarın Konya ve Kayseri'de gövde gösterisi yapacak. Mitinglerin çoğuna katılarak eşini yalnız bırakmayan Emine Erdoğan'ın da, Başbakan'ın beslenmesi ve sağlık düzeninin bozulmaması için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.

Başbakan Erdoğan, yoğun tempo arasında 6-7 saat uyuyabildiğini açıklamıştı. Günde 3 öğün balın yanı sıra, kaymak ve pekmez yemeyi ihmal etmediğini söyleyen Başbakan, padişahların içeceği olarak da bilinen “demirhindi şerbeti”ni de tükettiğini belirtmişti.Günlerdir ses tellerinden problem yaşayan Başbakan Erdoğan son olarak gittiği Van mitinginde sesinin daha çok kısılmış olması, dinleyenlerini şaşırttı.

Başbakan Erdoğan'ın Van mitinginde yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

Her karşısında evliyaların alimlerin izi olan, eseri olan Van’ı muhabbetle selamlıyorum. Van’ın evladı, Van’ın kahramanı Saidi Nursi’yi özellikle yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum.

Bugün Van bir başka. Bugün Van’daki coşku bir başka. Sevdanız başka. Aşkınız başka. İstikbalimiz için önemli bir tercihte bulunacağız.

Eski Türkiye’de kutsal değerler baskı alında, tehdit altında aşağılamalara maruz kalıyordu. Eski Türkiye’de develt kibirliydi. Devlet tepeden bakıyordu.

Vatandaşını horluyor, ayrımcılık yapıyordu. Eski Türkiye’de kimsesizlik vardı.

Yeni Türkiye’de hastaneler, üniversiteler hastaneler, konutlar inşa ettik. Barajlar enerji santralleri kültür merkezleri inşa ettik.

Sen kimsin ya? Senin gücün ne? 30 tane milletvekiliyle ne yaparsın? Şu BDP’nin Van’da yaptığı ne var? Ben Van’ı yakından ilgilendiren bir müjde vereceğim.

Yeni Türkiye’de birlik var, kardeşlik var. Biz gençlerin zamansız yitip gitmesinden de geçtik. Şu gençlerimizi dağlara çıkaran zihniyet hangisidir? Dağlara çıkaran zihniyet barışı konuşabilir mi?Demokrasiyi konuşabilir mi? Kardeşliği konuşabilir mi?

O zaman soruyorum neden 90’larda almadınız o zaman? 90’larda da vardınız neden almadınız? 90’larda adeta kan gövdeyi götürürken neden tek bir reform yaptıramadınız? Biz Türkiye’nin partisiyiz.

Bu Pensilvanya’daki zat, gençliğinde imkan varken gidip Saidi Nursi’yi ziyaret etmemiştir. Neden biliyor musunuz? Kürt olduğu için yanına gitmekten kaçınmıştır. O gün nasıl ırkçıysa bugün de aynı şekilde ırkçı.