Başbakan Erdoğan'ın odasına böceği CIA mi yerleştirdi?

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, eski CIA ajanı Edward Snowden’in açığa çıkardığı dinleme skandalının Türkiye ayağını Meclis’e taşırken yeni bir iddiayı da gündeme getirdi. Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın çalışma odasında bulunan böceğin ABD’lilerce yerleştirildiğine dair iddialar bulunduğunu belirten Seçer, “Bizim kulağımıza gelen spekülasyonlar var. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden sessiz sedasız gönderilmesi istenen görevliler oldu mu?” diye sordu.

Ricciardone gönderilecek mi?

Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Seçer, siyasi kulislerde konuşulan bazı iddiaların da yanıtlanması gerektiğini söyledi. Seçer, “Bu konuyla ilgili değişik spekülasyonlar var kulağımıza gelen. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilmesi, Türkiye’den sınırdışı edilmesi istenen Amerikalı görevliler oldu mu, bunu da öğrenmek istiyoruz. Diplomatik yollarla gerçekleştirilen, ancak basına açıklanmayan işlemler varsa bunlar şimdi açıklanmalı” dedi.



Seçer, önergesinde şu soruları yöneltti:

En üst düzey neresi?

- “MİT veya diğer istihbarat birimleri iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmek üzere hangi çalışmaları yapmıştır?



- ABD’nin dinlediği yabancı temsilcilikler arasında yer aldığı iddia edilen Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde veya Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer elçilik ve diğer binalarında önergenin yanıtlandığı tarihe kadar böcek araması yapılmış mıdır?



- Yapıldı ise sonuçları ne olmuştur? Türkiye’de en üst düzeyde bir dinleme faaliyeti olduğu ifade edilmektedir. Geçen yıl odanızdaki prizde bulunduğu açıklanan dinleme cihazının, iletişim kablolarına bağlanan özel donanımlar üzerinden dinleme yapan ABD’lilerin yerleştirdiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?



- 22 Aralık 2012’de ‘Bunu buraya kim koydu, bunu da çıkartacağız’ açıklamanızın üzerinden geçen dönemde sözü edilen olayla ilgili gelinen aşama nedir?

- Bugüne kadar hangi kamu kurum ve kuruluşlar böcek aramasından geçirilmiş, sonuçları ne olmuştur?”

