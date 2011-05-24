Başbakan Erdoğan'ın miting yoluna TNT tuzağı!

T24

Jammer için kablo uzatılmış

AKP mitingine mi yönelik

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, bir ihbarı değerlendiren Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin-Cizre karayolunun 34. kilometresindeki Söğütlü Köyü mevkisinde bulunan Söğütçay Köprüsü altında arama yapıldı. ‘Ecel’ ve ‘Hasar’ adlı eğitimli köpeklerin de katıldığı aramada, köprü altında 12 kilogramlık üç tüp içerisine yerleştirilmiş 36 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.Yapılan inceleme sonucu köprünün altına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcıların sinyal kesici jammer cihazlarından etkilenmemesi için kumandasının kablo uzatılarak mesafenin dışına çıkarıldığı belirlendi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinden sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bomba imha uzmanları, patlayıcıları kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen patlayıcılar 1,5 metre genişlik ve 2,5 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Patlayıcıların imhası sırasında Nusaybin-Cizre karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.Başbakan Erdoğan’ın bugün Şırnak’ta miting yapacak olması, 36 kilogramlık bombanın Kastamonu’daki PKK saldırısı sonrası hükümete ikinci mesaj olarak yorumlandı. Alınan bilgiye göre Başbakan Erdoğan, bugün saat 13.30’da Şırnak’ta yapacağı miting için Batman’a uçakla gelecek, helikopterle Şırnak’a geçecek. AKP seçim konvoyu ise Hasankeyf, Midyat, İdil ve Cizre güzergahını kullanarak Şırnak’a gidecek. Konvoyun geçeceği güzergah bombanın konulduğu yerle aynı olmasa bile bu yolun tercih edilebileceği düşüncesiyle planlandığı sanılıyor. Emniyet kaynakları, sinyal kesici jammer cihazlarından etkilenmemesi için kablo düzeneğinin metrelerce öteye uzatıldığına dikkat çekerek, “PKK bu yöntemi bugüne kadar çok nadir kullandı” dediler.