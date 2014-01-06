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Başbakan Erdoğan’ın mikrofonu açık kalınca

Başbakan'ın mikrofonu açık kalınca Beşir Atalay ile arasındaki konuşma kameralara yansıdı

06 Ocak 2014 13:17

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'ya hareketi öncesinde yaptığı basın toplantısında mikrofon açık kalınca, gazeteciler ilginç diyaloga tanık oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Japonya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi. Toplantı biter bitmez yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Erdoğan'a doğru eğilerek, " Başbakanım Danıştay kanunuydu gelecek hafta. Onu geri mi çektik" dedi. Erdoğan ise, "Onu şu anda yapmıyoruz" karşılığını verdi. Atalay bunun üzerine "Yerine ne koyacağız" dedi. Erdoğan ise "Şeyi koyacağız.." derken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız masadaki mikrofonların açık kaldığını fark etti. Yıldız hemen mikrofonları kapattı. Erdoğan ile Atalay'ın konuşması bir süre daha devam etti.

 

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