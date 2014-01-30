Başbakan Erdoğan'ın mahallesinde yakalanan PKK sanığına 2 kez müebbet

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin bulunduğu mahallede yakalanan PKK sanığı Osman Kılıç, 3 askerin öldürülmesi de dahil, çeşitli eylemlerle katıldığı gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'dan Felat Bozaraslan haberine göre, Bingöl'de 3'ü asker 4 kişinin öldürülmesi 11 askerin yaralanması başta olmak üzere, çok sayıda eyleme katıldıkları gerekçesiyle PKK davası sanıkları Osman Kılıç, Devrim Kavak ve Selami Kızıl ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Üçü de geçen yıl Bingöl Cezaevi'nden firar eden bu sanıklardan Osman Kılıç, İstanbul 'da 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde silahla yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri 2009 yılında Bingöl'ün kırsal kesiminde faaliyet yürüten 3 PKK'lının eylem yapmak üzere İstanbul'a geldiğini belirledi. Ekipler, bu kişilerin Selami Kızıl, Devrim Kavak ve Osman Kılıç olduğunu saptadı. İstanbul'da bulunan PKK'lıları 17 Mart 2009 tarihinde operasyon yaptı. Selami Kızıl ve Devrim Kavak, Esenyurt İETT durağında sahte kimlik ve üzerlerinde 2 tabanca, 2 el bombası ve çok sayıda mermi ile yakalandı. Operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri Osman Kılıç'ı ise Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde ele geçirdi.

Yapılan soruşturmanın ardından tutuklanan sanıklar iddianamede, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de katıldıkları eylemlerde 5 asker ve polisin şehit edilmesi ve 1 kişinin öldürülmesi eylemlerinden sorumlu tutuldu.

İddianamede, şüphelilerin Abdullah Öcalan'a fiziki şiddet uygulandığı iddialarına karşı misilleme eylemi yapmak için İstanbul'a gitmek üzere, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nden otobüse bindikleri belirtildi. Şüphelilerin Bağcılar'da polis devriye araçlarına silahlı eylem yapmak istedikleri ancak eylem yapılmadan yakalandığını vurguladı. Şüphelilerden Selami Kızıl'ın, 2006 yılından itibaren çok sayıda eyleme karıştıkları ve Bingöl'de 3 askerin şehit edilmesi, 1 kişinin öldürülmesi 11 askerin yaralanması başta olmak üzere ve çok sayıda eyleme katıldıkları belirtildi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan PKK'lılar, Selami Kızıl, Devrim Kavak ve Osman Kılıç, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik vahim nitelikle silahlı eylemlerde bulunmak’ ve çeşitli suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Devrim Kavak'a 74 yıl, Selami Kızıl'a 291 ve Osman Kılıç'a 283 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken mahkemeyi tanımadıklarını belirterek kameraya sırtlarını döndü.

Bingöl cezaevi'nden kaçmışlardı

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında karar verdiği sanıklar; Selami Kızıl, Osman Kılıç ve Devrim Kavak geçen Eylül ayında Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden 18 kişi arasında bulunuyordu. 3 sanık yakalandıktan sonra Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Başbakan'ın evinin bulunduğu mahallede yakalandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki eylemleri nedeniyle yargılanan Osman Kılıç'ı güvenlik güçleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde yakaladı. Güvenlik güçleri Bağcılar'da izini rastladıkları Kılıç'ın Şirinevler'e gelerek metrobüse binip Üsküdar'a gittiğini tespit etti. Şüphelinin taksiye binerek Başbakan Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki bir yakınının evine gitmesinin ardından jandarma timleri operasyon başlattı. Kısıklı Mahallesi Rehber Sokak'taki eve operasyon yapan güvenlik güçleri, evin banyo kısmında saklanan Osman Kılıç'ı da sahte kimlikle yakaladı. Şüphelinin evin penceresinden attığı montunu inceleyen güvenlik güçleri, 1 tabanca, 2 şarjör, 31 tabanca fişeği ve 2 Kalaşnikof fişeği ele geçirdi. Operasyonun yapıldığı gün Başbakan Erdoğan'ın da evinde olduğu, daha sonra ise mitinge katılmak üzere Edirne'ye gittiği ifadeedildi.