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Ekonomi

BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA EYLEM İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2010 15:49

-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA EYLEM İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması'nın açılışında  konuşurken kendilerini İstanbul Feminist Kolektif olarak nitelendiren bir grup tarafından eylem yapıldı. Başbakan Erdoğan, İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen ''Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması (KADINİst)''nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın bazı ülkelerinde, bazı bölgelerinde, kadınların, son derece haklı olarak, fırsat eşitliği mücadelesi verirken, Filistin'de kadınların bebeklerini koklayamadıklarını, onlara ninni okuyamadıklarını, çocuklarının büyüdüğünü göremediklerini, çocuklarının, gözlerinin önünde ölüp gittiğine tanık olduklarını hatırlatmak istediğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda orta sıralarda oturan yaklaşık 15 kadın, ellerinde ''Eşit değilsiniz, dendikçe daha çok öldürülüyoruz'' ve ''Erkeklerin sevgisi, her gün 3 kadını öldürüyor'' yazılı dövizlerle ayağa kalktı. Kadınlar, salondaki polisler ve Başbakan Erdoğan'ın korumalarının uyarıları üzerine dövizleri indirdi ve polis eşliğinde salondan dışarı çıkarıldı. Bu olayın ardından salonda bulunanlar, Erdoğan'ı uzun süre alkışlayarak, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganı attı. Bu eylemin, kendilerini İstanbul Feminist Kolektif olarak nitelendiren bir grup tarafından yapıldığı öğrenildi. 

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