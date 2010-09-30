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Ekonomi

Başbakan Erdoğan'ın kızı ticarete atıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye Erdoğan da ticarete girdi.

30 Eylül 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye Erdoğan da ticarete girdi. Sümeyye Erdoğan 90 bin TL sermaye ile Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited Şirketi'ne ortak oldu.


Cumhuriyet gazetesinin haberine göre merkezi İstanbul Sultangazi'de bulunan ve geçen yıl kurulan şirketin sermayesi 300 bin TL. Şirketin ortaklan arasında Başbakan'm küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan da bulunuyor. Şirkette en fazla sermayeye sahip olan Bilal Erdoğan'ın 120 bin TL sermayesi ve yüzde 40 hissesi var.


Sümeyye'nin de ortaklığı ile birlikte Erdoğan kardeşlerin şirketteki toplam hissesi yüzde 70'e çıktı. Şirket sözleşmesine göre, amaç ve faaliyet konuları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket başta gıda sektörü olmak üzere, fırıncılıktan tabldot yemeğe; otel, bar, cafe ve lokanta işletmekten kahvehane ve çay bahçesi açmaya; kuruyemişçilikten aktarlığa kadar bir dizi ekonomik faaliyet gösterebilecek. Bu alanlarda toptan-perakende satış, kiralama ve işletmecilik yapabilecek.


Doruk Izgara'nm diğer ortaklan Ali Bahadır Yeşil 30 bin TL ve Mustafa Esenkal 60 bin TL sermayeye sahip. Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde sosyoloji ve siyaset eğitimi alan Sümeyye Erdoğan, Londra'da da ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Geçen temmuz ayından itibaren de AKP'nin dış ilişkileri ile dünya basınındaki yansımalarını takipten sorumlu olarak çalışıyor.

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