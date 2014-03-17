Başbakan Erdoğan'ın hareket çekmekle suçladığı kadın konuştu

İzmir’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a el hareketi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki kadın Erdoğan'ın iddialarını reddetti. Kadınlarıdan K.B., otobüs geçerken yakındaki arkadaşına yanına gelmesi için eliyle işaret ettiğini belirterek, "Emine Erdoğan’ın başbakana bizim tarafı gösterdiğini farkettim. Bir süre sonra iki takım elbiseli kişi içeriye girdi, direkt yanıma gelip beni kolumdan tutarak dışarıya çıkardı" dedi.

Seçim çalışmaları dolayısıyla dün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasındaki konuşmasında alana geldiği sırada bir kadının kendisine el harekete yaptığını söyleyerek tepkisini dile getirdi. Başbakanın bu konuşmasının ardından ise, herkes bu el hareketini yapan kadını merak etti. Bu konuşma ardından F.A. evinden, K.B. ise, oturduğu kafeteryadan Başbakanlık korumalarınca gözaltına alındı. Ardından da İzmir emniyetine teslim edildi. Devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan F.A ve K.B., gece yarısı da işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı. İki kadına ait evrakların elden adliyeye gönderilecekleri bildirildi.

Başbakan yanlış anladı

Yaptığı hareketle Türkiye’nin biranda gündemine oturan K.B., kendisine ulaşan DHA muhabirine konuştu. Devlet memuru olan 42 yaşındaki K.B., AK Partili bir akrabasının kendisini çağırması üzerine Gündoğdu Meydanı’na gittiğini dile getirdi. Burada miting alanına girmediğini ifade eden K.B., şöyle devam etti:

"Kafeteryada oturduktan sonra sigara içmek için dışarı çıktım. Bu sırada da biraz ilerimde bulunan arkadaşıma elimle yanıma gelmesini işaret ettim. Miting sonuydu sanırım. Otobüs içerisinde çevreyi selamlayarak yanımızdan başbakanın içeresinde bulunduğu otobüs geçiyordu. Oraya doğru yöneldiğim anda da Emine Erdoğan’ın başbakana bizim tarafı gösterdiğini farkettim. Sonra ne olduğunu bilmediğim için tekrar kafeteryaya girip yerime oturdum. Bir süre sonra iki takım elbiseli kişi içeriye girdi, direkt yanıma gelip beni kolumdan tutarak dışarıya çıkardılar."

K.B., daha sonra sivil plakalı otomobile bindirildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bana sayın başbakanımıza nasıl böyle bir hareketi yaptığımı sordular. Ben ne dediklerini anlamadığımı söyledim. İlk başka korktum. Ama yanımda telsiz konuşmalarını duyduktan sonra polis olduklarını anladım. Beni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden otoyola kadar araçla gezdirdiler. Kızdılar. Ardından da karakola teslim ettiler. İfademde de böyle bir şey yapmadığımı söyleyince serbest bıraktılar. Ortada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum. Olayın ardından eve gittiğimde yaşananları duydum ama, hiç üzerime alınmıyorum çünkü yapmadım."

Kadınların avukatı Güler'den tepki

Gözaltı haberini aldıktan sonra İzmir Barosu adına yönetim kurulu üyesi Anıl Güler, karakoldaki adli işlemler sırasında hazır bulundu. Başbakanlık korumalarının gözaltına alma haklarının olmadığını dile getiren Anıl Güler, "Başbakanlık korumaları ilk olarak F.A'nın evine gitmiş. Kapının açılması ardından 15 kişi içeriye girip o sırada pijamalı olan F.A hanımı, sürükleyerek dışarıya çıkarmış. Başbakanlık polislerinin gözaltına alma hakları yok. F.A hanımı karakola götürüp teslim ettiler. Ardından K.B. gözaltına alındı. K.B.hanımı da gözaltına aldıktan sonra olayla hiç ilgisi olmayan Çeşme otoyoluna kadar sivil plakalı araçla gezdirmişler. Onu tehdit etmişler. Oradan da getirip karakola teslim etmişler. Bunlar hukuk dışı uygulamalar" dedi.

Bornova’daki protestolar ve Alsancak’ta mitingin dağılması sırasında çıkan küçük çaplı olaylara polisin müdahale ettiği, ancak gözaltı işlemi yapmadığı belirtildi.