Başbakan Erdoğan'ı izleyen Zaman muhabirine gözaltı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın danışmalarından Mustafa Varank’ın miting alanında ‘fotoğrafımı çekti’ gerekçesiyle şikayetçi olduğu Zaman Başbakanlık Muhabiri Derviş Genç, "ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Başbakanlık muhabirlerinin müdahalesine rağmen, şikayetini sürdüren Varank’ın bu girişimi yüzünden polisler gayri hukuki bir yaklaşımla kamu görevi yapan muhabiri İstinye Polis Karakolu’na götürdü. Polis aracıyla karakola götürülen Derviş Genç “Kamuya açık alanda fotoğraf, kamu personeli bir kişinin fotoğraf çekilmesi suç değil. Basın Kanununa aykırı şekilde haber ve haber yapma özgürlüğüme müdahale edildi“ dedi. Genç, haber alma özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle asıl kendisinin bu işlemi yapanlardan şikayet olacağını kaydetti.