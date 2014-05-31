Başbakan Erdoğan'ın evine 100 metre mesafede T1 numaralı TOMA

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evine 100 metre mesafede bulunan Üsküdar'daki Önleyici Hizmetler Büro Amirliği bahçesinde yer alan T1 numaralı TOMA dikkat çekti.
İstanbul'da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Sultangazi Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışına katılacak.
Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinin çevresinde alınan rutin güvenlik önlemlerinin yanında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği bahçesinde yer alan T1 numaralı TOMA dikkat çekti. Büro Amirliği, Başbakan Erdoğan'ın evine 100 metre mesafede bulunuyor.