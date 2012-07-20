Başbakan Erdoğan'ın Ekşi'ye açtığı dava reddedildi

Başbakan Erdoğan'ın CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'ye Hürriyet'te yazdığı dönemde açtığı dava reddedildi. Ret gerekçesinde Erdoğan'ın kişilik haklarına hakaret kastının bulunmadığı bildirildi.

Başbakan Erdoğan'ın CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'ye Hürriyet'ye başyazarlık yaparken yazdığı "Az Demişiz" başlıklı yazısı dolayısıyla açtığı dava reddedildi.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ret kararının gerekçesinde yazının basın özgürlüğü sınırları içinde kaldığını, Erdoğan'ın kişilik haklarına hakaret kastının bulunmadığını bildirdi.

Ekşi Hürriyet Gazetesi'nde, henüz milletvekili değilken 28 Ekim 2010 tarihli yazısında "Analarını bile satan zihniyetin marifetleri" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan bunun üzerine Ekşi'ye ve Hürriyet gazetesine "şeref, haysiyet ve onuruna yönelik tahkir ve tezyif edici isnat ve ithamlara, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrı kabil hakaretlere yer verildiği" gerekçesiyle 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

HES politikasını eleştirmişti

Ekşi Hürriyet'teki köşesinde, hidroelektrik santral yapımıyla ilgili hükümet politikalarını "Bu anlayış, Anadolu'daki 2000'den fazla akarsuyu, o yörenin tabiatına ne zarar vereceğini hesaba katmadan tuttu 'Baraj yapıp elektrik üreteceğim, bunu da devlete satacağım' diyen şirketlere 49 yıl için peşkeş çekti. Şimdi, analarını bile satan işte o zihniyetin marifetlerini görüyoruz" diye eleştirmişti.

Bu yazının yayımlanmasının ardından "Ayarı Kaçırmışız" başlıklı kısa bir özür yazısı kaleme alan Ekşi, Hürriyet gazetesi başyazarlığından istifa etmişti. (Bianet/ YY)