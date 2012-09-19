Başbakan Erdoğan'ın Bingöl mesajı: Tek bir adım geri atmayacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de gerçekleşen 10 askerin şehit olduğu ve 70 askerin yaralandığı saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e başsağlığı mesajı gönderdi. Saldırının terör örgütünce, barış ortamına ve ülkenin büyümesine karşı gerçekleştirildiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, "Bu saldırılar karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Bu alçakça saldırıların, Türkiye'yi kararlı yürüyüşünden koparmasına, toplumsal huzur ve barışı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Orgeneral Özel'e gönderdiği başsağlığı mesajı şöyle:

“Bingöl'de askeri konvoya dün yapılan hain saldırı sonucu 10 askerimizin şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

İstikrara, güven, huzur ve barış ortamına, özellikle de ülkemizin büyümesine yönelik bu saldırılar, hiç bir şekilde bizi yürüyüşümüzden, kararlılığımızdan vazgeçiremez.

Bu saldırılar karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Bu alçakça saldırıların, Türkiye’yi kararlı yürüyüşünden koparmasına, toplumsal huzur ve barışı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Terör örgütü de, terör üzerinden kendi şahsi hesaplarını görmeye çalışanlar da asla hedeflerine ulaşamayacak. Yılmadan, bıkmadan ve usanmadan bu hainlerin üzerine gidecek, Allah’ın izniyle, milletimizin güven ve duasıyla bu sorunu Türkiye’nin gündeminden çıkarmak için kararlı şekilde mücadele edeceğiz.

Vatanları uğruna şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına ve aziz milletimize sabır ve metanet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."