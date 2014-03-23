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Erdoğan'ı Yeni Kapı'da böyle beklemeye başladılar

Yenikapı’da bugün yapılacak olan AKP mitingine bazı vatandaşlar akşamdan gitti

23 Mart 2014 13:01

 
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı Milli İrade Mitingini ön saflardan izlemek isteyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren miting alanında beklemeye başladı.
 
Yenikapı’da bugün yapılacak olan AKP mitingine bazı vatandaşlar akşamdan gitti.  
 
Vatandaşlar miting alanında ateş yakarak kamp yapmaya başladı. Bugün günü 15.00’da yapılacak olan mitingi beklemeye başlayan yaklaşık 20 kadar vatandaş Başbakan lehine slogan attılar. Mangal yaparak geceyi burada geçireceklerini söyledi. 
 
Recep Ali Karamahmut isimli bir vatandaş, "Yarınki miting için akşamdan geldik yerimizi aldık, kendi halimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, mitingde en önde destek olmak için geldik. Mangalımız, çayımız her şeyimiz hazır" dedi. 
 
Başbakana şiir yazan Kemal Gündoğan isimli bir vatandaş ise, “Ben en önde görmek için burada beklemiyorum, olabilecek herhangi bir şeyi herhangi bir tehlikeyi görmek, önlemek gerekirse siper olmak için buradayız. Çelik yeleği olacağız Başbakanımızın, asrın liderinin çelik yelekleri burada” diye konuştu.

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