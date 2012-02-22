Başbakan Erdoğan'ı protesto edenlere korumalardan dayak ve gözaltı!

T24 - Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nden Üsküdar'daki evine geçerken 3 genç tarafından protesto edildi. Gençlerin yanına giden Başbakanlık korumaları biri kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Erdoğan'ın korumaları önceki gün de Altunizade Köprüsü yakınlarında bir kişiye sert bir şekilde müdahale etmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından Üsküdar'daki evine geçti.

Kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte giden Erdoğan, iddiaya göre Altunizade'deki Millet Parkı yanından geçerken otobüs durağında bulunan bazı gençler tarafından protesto edildi. Gençlerin yanına giden Başbakanlık korumaları biri kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan biri çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Başbakanlığa ait koruma aracına bindirilerek Üsküdar Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne götürülen 3 kişinin burada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Önceki gün de dayak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Tarabya Köşkü'nde yaptığı görüşmeden sonra Kıyı Emniyeti"ne ait tahlisiye botuyla Anadolu yakasına geçti.

Kuzguncuk'ta bekleyen başbakanlık aracına binen Erdoğan, Kısıklı'daki evine doğru harekete geçti. Saat 18:30 sıralarında konvoy Altunizade Köprüsü'ne ulaştığında hareketlilik yaşandı.

Konvoydaki bir cipten inen görevliler sivil bir kişiye önce sert bir şekilde müdahale ettiler. Sonra da, bir cipe bindirerek uzaklaştılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Altunizade Köprüsü'nü yaya olarak geçen bazı vatandaşlar trafikte yaşadıkları sorundan yakındı.