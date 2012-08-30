'Başbakan Erdoğan'ı kim sabote ediyor?'

Abbas Güçlü

Milliyet, 30 Ağustos 2012



Başbakan Erdoğan, ne zaman eğitimle ilgili bir projeyi canı gönülden istese, her defasında, sevinci yarım kalıyor.

Gerçekten de merak ediyorum, o kadar üst üste geldi ki tesadüf olması olanaksız, eğitim reform girişimlerini kim sabote ediyor?..

Başbakan Erdoğan'ın samimiyetle istediği ve sık sık dile getirdiği önemli projeleri tek tek ele alalım.

* Sınavlar kalkacak dedi, sayıları daha da arttı...

* Dershaneler kapanacak dedi, altın çağlarını yaşıyor.

* FATİH Projesi'yle her öğrenciyle tablet verilecek dendi, yarım kaldı, arkası gelmedi, heyecan kayboldu.

* Temel eğitimi 12 yıla çıkarttı, alkış beklerken eleştirilerin odağına oturdu.

* Üniversite sayısını üçe katladı ama plansız, programsız kontenjan artışları ve puan barajı yüzünden hemen her yıl 100 binin üzerinde kontenjan boş kalıyor.

* Katsayıları kaldırmak için büyük mücadele verdi ama sınavın içeriğiyle ilgili gerekli düzenleme yapılmadığı için dağ fare doğurdu.

* Harçları kaldırıyoruz dedi, ikinci öğretimler yüzünden öğrencilerin sevinci yarım kaldı.

Hedeflendiği gibi sonuçlanmayan daha onlarca madde sıralayabiliriz. Ama asıl merak edilen, bu konuda büyük heyecan dalgası yaratacak, Türk Eğitim sistemine altın harflerle kazınacak bu projeleri, sabote edenler kim? Gerçekten merak ediyorum.

Başbakan Erdoğan'ın kendisi mi ya da çok güvenerek getirdiği isimler mi?

Muhalefet, Çankaya ya da başka unsurlar demiyorum, çünkü, sabote edilmelerinin, onlarla uzaktan yakından ilgisi yok...

En iyi projelerin, en acımasız bir şekilde sabote edilmesinin son örneği, öğrenim harçlarının kaldırılmasında yaşandı.

İkinci öğretimden alınan ücret devede kulakken, istisna dışı bırakılıyor olmasını anlamak mümkün değil. Sonuçta hepsi öğrenci, hepsi aynı eğitimi ve aynı diplomayı alıyor. Durum böyleyken, Başbakan Erdoğan, artık hiç bir yerde göğsüne gere gere, üniversite harçlarını kaldırdık diyemez. Çünkü anında ikinci öğretimde okuyanlar tarafından protesto edilir. Son bir kez daha soruyoruz, soruyorlar ve sormaya devam edecekler:

Böylesi önemli bir proje, böylesi kısır bir ayrıntı yüzünden, sabote edilmeye değer miydi?..