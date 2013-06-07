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Başbakan Erdoğan'ın uçağı indi; karşılama için kalabalık bir grup var

Kuzey Afrika ziyareti sonrasında Başbakan Erdoğan'ı karşılamak için yaklaşık 3 bin kişilik bir havalimanında...

07 Haziran 2013 04:23

Fas, Cezayir ve Tunus'u kapsayan Kuzey Afrika gezisinden dönen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir grup bekliyor. 
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, bir dizi temas için 3 Haziran'da çıktığı Fas, Cezayir ve Tunus gezisinden dönen Başbakan Erdoğan'ı, sosyal medya üzerinden organize olan, Türk bayrakları ve AKP flamaları taşıyan, sayıları 3 binden fazla olan bir grup, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önünde bekliyor.
"Yurtta Tayyip, cihanda Tayyip", "Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, Erdoğan'ı yedirmeyiz" yazılı pankartlar açan gruptakiler, meşaleler yaktı.
Bu arada, gruptan bazı kişiler, burada görevli  polis memurlarına çiçek vererek, "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.
Sürücülerinde otomobillerinin klaksonlarını çalarak gruba destek verdiği görüldü. 

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