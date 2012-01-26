Başbakan Erdoğan'ı gülümseten sohbet

T24- Zaman gazetesinin 25. Kuruluş yıldönümünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile törenin suncusu Kadir Çöpdemir arasındaki esprili diyologlarda gülüşmelere neden oldu. Başbakan Erdoğan'dan rol aldığı diziyi izlemesini isteyen Kadir Çöpdemir, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Sunucu Kadir Çöpdemir'in, yabancı bir siyasetçinin ''sabah uyandım medya yoksa ben niye siyaset yapıyorum'' dediğini anımsatarak, ''Gerçi siyaset de medya için yapılmaz ama, hakikaten bir siyasetçi için medyanın sabah uyandığında olup olmaması nasıl bir duygu'' diye sorması üzerine Başbakan Erdoğan, ''siyaseti değil de Kadir ile kebap yemeyi çok daha önemsedim. Şimdi onun özlemi içerisindeyim. Hatırlıyorsun değil mi-'' dedi.



Kadir Çöpdemir de bunun üzerine, ''Hatırlamaz mıyım, hiç unutmam. Nasıl geliştirdim kendimi. Nereler var bir görseniz'' karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan da Çöpdemir'e ''Yok. Maşallahı var, gayet iyisin'' demesi üzerine, Kadir Çöpdemir'de ''Lütfederseniz yine çok akıl alıcı yerler var, lezzet...'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan da ''Kadir oraları çok iyi bilir, bir de Hasan'ı var'' dedi. Kadir Çöpdemir de ''Hasan ağabey nasıl döktürüyor, son dizisinde görüyor musunuz-'' diye sorması üzerine Başbakan Erdoğan, ''Gayet başarılı'' dedi. Bu sözlerin üzerine Kadir Çöpdemir, ''Arada beni de izlerseniz, Sayın Genel Müdürüm de burada, TRT. Allah sizi başımızdan eksik etmesin'' diye konuştu.