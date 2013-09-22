T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan'dan velilere seçmeli ders uyarısı

Darende'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan: Peygamber efendimizin hayatı bizim için izdir. Çocuklarımız derslerini seçerken buna dikkat edelim

22 Eylül 2013 17:04

Başbakan Tayyip Erdoğan Darende’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Başbakan Erdoğan konuşmasında anne babalara seçmeli dersler konusunda uyarıda bulundu.

hurriyet.com.tr'nin haberinde yer alan, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz 21. Yüzyılın bir Türkiye yüzyılı olmasını hedefliyoruz.

İşte 2023, 2071 hedeflerimiz…

Bunu biz görmeyeceğiz ama rabbim torunlarımıza o Türkiye’yi görmeyi nasip etsin.


Seçmeli ders uyarısı


Peygamber efendimiz Tek Önder, Rehber ve hayatı bizim için izdir. Çocuklarımız seçmeli derslerini alırken buna dikkat edelim.

Anne babalar yavrularının geleceği için seçmeli derslerde hassas davranmalarında fayda var.

Öyle bir adım atalım ki halkın iradesine saygı duymayanlar halın iradesinin ne olduğunu öğrensinler.

Mısır’da darbe yapanlar neye güvendi elindeki silaha.

Bu silah bir gün onlara da doğrultulur. Zulme rıza zulümdür.

Binlerce kişiyi gençleri öldürdüler. Esma’yı şehit ettiler değil mi. Ne suçu vardı Esma’nın?

Biz her zaman hakkın ve haklının yanında olacağız.

İşte sınırlarımızı ihlal edenler oldu. İhlal edenlere karşı da şüphesiz gerekeni yaptık yapacağız da…

 

ETİKETLER

başbakanerdoğandarendekonuşmaseçmeli dersmısıresma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24