Başbakan Erdoğan'dan velilere seçmeli ders uyarısı

Başbakan Tayyip Erdoğan Darende’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Başbakan Erdoğan konuşmasında anne babalara seçmeli dersler konusunda uyarıda bulundu.

hurriyet.com.tr'nin haberinde yer alan, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz 21. Yüzyılın bir Türkiye yüzyılı olmasını hedefliyoruz.

İşte 2023, 2071 hedeflerimiz…

Bunu biz görmeyeceğiz ama rabbim torunlarımıza o Türkiye’yi görmeyi nasip etsin.



Seçmeli ders uyarısı



Peygamber efendimiz Tek Önder, Rehber ve hayatı bizim için izdir. Çocuklarımız seçmeli derslerini alırken buna dikkat edelim.

Anne babalar yavrularının geleceği için seçmeli derslerde hassas davranmalarında fayda var.

Öyle bir adım atalım ki halkın iradesine saygı duymayanlar halın iradesinin ne olduğunu öğrensinler.

Mısır’da darbe yapanlar neye güvendi elindeki silaha.

Bu silah bir gün onlara da doğrultulur. Zulme rıza zulümdür.

Binlerce kişiyi gençleri öldürdüler. Esma’yı şehit ettiler değil mi. Ne suçu vardı Esma’nın?

Biz her zaman hakkın ve haklının yanında olacağız.

İşte sınırlarımızı ihlal edenler oldu. İhlal edenlere karşı da şüphesiz gerekeni yaptık yapacağız da…