Başbakan Erdoğan'dan Uludere için ilk açıklama: Üzücü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak sınırındaki olaya ilişkin, ''Talihsiz bir netice, üzüntü verici bir netice'' dedi.



Erdoğan, ''Oradaki ailelere başsağlığı dilerken, ölülerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu incelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapılacaktır. Şu anda gerek savcılık buradaki çalışmalarını yürütürken, bütün görüntüler, ki yaklaşık 4 saatlik bir görüntü elimizde mevcut, ve bu görüntüler üzerinde de aynı şekilde gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek diğer ilgili birimlerimiz incelemelerini, çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalardan sonra tabii durum çok daha netleşecektir'' dedi.



Üsküdar Kısıklı Abdullah Ağa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta gazetecilerin, Irak sınırındaki olaya ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:



''Bildiğiniz gibi evvelsi akşam 18.37 civarında Irak'ın kuzeyinde insansız hava araçlarımızın yapmış olduğu uçuşlarda, oradaki tespitler esnasında yaklaşık 40 kişilik bir grubun hareket halinde olduğu, ki bu bölge tamamıyle terör örgütünün daima hareket halinde olduğu, sürekli olarak bulunduğu, kamplarını değişken olarak kurduğu bir bölge... Sinat-Haftanin denilen bölge... Bu bölgede yapılan bu uçuş yine istihbarat örgütlerimizin yaklaşık 10 gün kadar önce verdiği bilgi üzerine yapılan bir uçuş. Bu uçuş neticesinde de bu görüntüleri güvenlik güçlerimize geçen insansız hava araçlarının hemen ardından buraya malum 2 F-16 uçağımızın kalkması ve bu görüntülerin olduğu bölgeyi de bu F-16 uçaklarımız vurmuştur. Tabii insansız hava araçlarının bu tespitleri birebir 'bunlar şudur' şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil ve sadece orada alınan görüntülerdir. Bu görüntülerde de öyle bir 40 kişilik gruptur. Daha sonra yapılan tespitlerde bunların sigara, mazot vesaire gibi bu tür kaçakçılıkları yapan bir grup olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu ana kadar benim edindiğim bilgiler, arkadaşlarımdan aldığım bilgiler, yani bu tür kaçakçılıkta 3-5, bilemediniz 10 kişilik gruplar... Ama tabii kullandıkları yük taşıyıcılar, açık söylüyorum, katırlar sayısal olarak çok daha fazla olurmuş. Burada 40 kişilik bir grubun olması daha önce gerek Gediktepe, gerek Hantepe'deki, oradaki alınan talihsiz neticelerde de biliyorsunuz silahlar bu tür hayvanlarla taşınmıştı ve 'niçin bunlara müdahale edilmedi' diye o zaman da yine yazılı ve görsel medya, herkes bu tür eleştirileri yapmıştı. Bunların hepsi birer ibretti, birer tedbirdi. Bu defa ise böyle bir şeye, yanlışa güvenlik güçlerimizin düşmemesi... Ama talihsiz bir netice, üzüntü verici bir netice. Maalesef işte, Uludere'deki 3 köyün mensuplarının bu sigara kaçakçılığı vesaire, bu tür şeyi yapan bir grup... Bunların yarıya yakını 20 yaş altı, diğerleri 20 yaş üstü olan insanlardan oluşan bir gruptu. Burada 35 vatandaşımız böylece ebediyete intikal etti. 1 vatandaşımız yaralı... Tabii burada üzüntümüz bu noktada büyük.''



Erdoğan, şu anda idari ve adli incelemelerin yapıldığını belirterek, dün Diyarbakır'dan adli tıp yetkililerinin süratle gönderildiğini, incelemelerin yapıldığını ve sabah itibariyle incelemelerin bittiğini hatırlattı.



Olayda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin sahiplerine teslim edildiğini ve şu an itibariyle defin işlemlerinin de bitmiş olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, ''Ben tabii ki tüm oradaki ailelere başsağlığı dilerken, ölülerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu incelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapılacaktır. Şu anda gerek savcılık buradaki çalışmalarını yürütürken, bütün görüntüler, ki yaklaşık 4 saatlik bir görüntü elimizde mevcut ve bu görüntüler üzerinde de aynı şekilde gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek diğer ilgili birimlerimiz incelemelerini, çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalardan sonra tabii durum çok daha netleşecektir'' diye konuştu.





'Başlıklar çok acımasız'



Erdoğan medyayı da eleştirerek, "Devlet halkını bombaladı başlıkları var. Bunlar çok acımasız. Hiçbir devlet bilerek isteyerek kendi halkını bombalamaz. Bazıları da MİT'in istihbaratının olaya neden olduğunu söylüyor. Herhalde onların MİT'in içinde böcekleri var. MİT'in bu konuda son anda verdiği bir bilgi bulunmuyor. Köşe yazarlığı yapan cambazlar var" dedi.





Cumhurbaşkanı Gül: Hepimizin acısı gerçekten büyüktür



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarabya Meydan Camii’nde kıldığı Cuma Namazı’ndan çıkışta, Irak’ın Uludere sınırına yakın kesiminde yaşanan olayla ilgili, “Maalesef evvelsi gün çok talihsiz bir olay olmuştur. Gelen bütün bilgiler şunu göstermektedir ki, hayatını kaybedenlerin hepsi sivil vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı sivil, asker hepimizin üzüntüsü gerçekten büyüktür” açıklamasında bulundu.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaptığı açıklamada, “Maalesef evvelsi gün çok talihsiz bir olay olmuştur. Gelen bütün bilgiler şunu göstermektedir ki, hayatını kaybedenlerin hepsi sivil vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı sivil, asker hepimizin üzüntüsü gerçekten büyüktür. Muhakkak ki bununla ilgili araştırma ve soruşturmalar titiz bir şekilde yapılacaktır.





Gül: Alilere başsağlığı diliyorum



Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz gerçekten büyüktür. Ama kesinlikle arzu edilmeyen, hiçbir zaman düşünülmeyen böyle talihsiz ve üzücü bir olayla da karşı karşıya kalınmıştır. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ayrı ayrı başsağlığı diliyorum” dedi.





'Sıcağı scağına bir şey söylemek doğru değil'



Konuyla ilgili birçok eleştiri olduğunu belirten ve bu konudaki değerlendirmesini soran bir basın mensubuna da Cumhurbaşkanı Gül, “Bunların hepsi muhakkak ki takip ediliyor. Şu anda sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil. Ama bu konu ile ilgili aldığımız bilgiler, Sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmeler, Genelkurmay’dan ve Şırnak Valisi’nden verilen bilgiler çerçevesinde hepimizin üzüntülü olduğunu ifade etmek isterim. Tekrar hepsinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Herkesin acısını paylaşıyorum. Bu vesileyle de yeni yılda hem milletimize hem de bütün insanlığa sağlık, sıhhat, afiyet ve iyilikler diliyorum” cevabını verdi.







