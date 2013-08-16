Başbakan Erdoğan'dan 'sahil' operasyonu

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sahillerindeki çarpık yapılaşmayı engellemek için büyük bir operasyon başlatma kararı aldı.

Hürriyet'ten Metehan Demir'in haberine göre, Bodrum’un Torba ve Güvercinlik koylarında gördüğü çarpıklıkları bürokratlara tek tek not ettiren Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ekibini de Bodrum’a çağırdı. Erdoğan, bakanlık ekibiyle incelemelerini sürdürdü ve teknede toplantılar da yaptı. Başlatılan süreci günübirlik resmi ziyaret için Türkmenistan’a giderken yolda gazetecilere açıklayan Başbakan Erdoğan, denetimlerine ilişkin şunları söyledi:

“Bu kadar vicdansızlık olmaz. Yapılaşmalar denize kadar girmiş. Kıyı kenar çizgisi filan hak getire. Neredeyse denize düşecekler. Çevre Bakanı ve ekibiyle Torba ve Güvercinlik koylarını gezdik. Hem havadan hem denizden inceledik. Hatta bazı yerlerin Google’dan çekilmiş hallerine bile baktık. Hiç kimseye bir şey söylemeden incelemeler yaptık. Durum felaket. Çevre çevre diyenlerin çevre duyarlılıklarını gördük. Tutanaklar tuttuk. Bütün sahil bandını denetleyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi açısından, Kültür ve Turizm bakanlığı kendi cephesinden, İçişleri Bakanlığı belediyeler boyutundan bakacak. Kıyı kenar çizgisi incelemesi yapılacak. Belediyeler bu inşaatlar yapılırken neredeymiş, nasıl izin vermişler anlamak mümkün değil. Haklarında dava açılabilir, gerekirse de görevden almalar olabilir. Denetimler ve cezai işlemlere hemen başlıyoruz. Valilikler kolluk güçleri verecek. Yıkımlara başlayacağız.”