Başbakan Erdoğan'dan Murat Göğebakan'a son görev

Dün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan, son yolculuğuna uğurlandı.Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Göğebakan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ünlü sanatçıya son görevini yapmak için cenazeye katıldı.

Murat Göğebakan için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Göğebakan'ın cenazesine Başbakan Erdoğan ve çok sayıda sanatçı katıldı.



Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Murat Göğebakan'ın tabutuna omuz veren Başbakan Erdoğan, bir süre tabutu taşıdı ve cenaze aracının başında bekledi. Murat Göğebakan'ın cenazesi yarın memleketi Adana'da toprağa verilecek.