Başbakan Erdoğan'dan Millilere müjde

T24 - 12 Dev Adam'ın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası başarısı, siyasileri de memnun etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan "dev" prim müjdesi geldi. Erdoğan, milli takım sporcularına kişi başı 1.5 milyon lira prim verileceğini açıkladı.



Sırbistan zaferi sonrası Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül'ü telefonla arayan Başbakan Erdoğan, böyle bir gurur yaşattıkları için basketbolculara daha önce 1 milyon lira vermeyi düşündüğü prim miktarını, kişi başı 1.5 milyon liraya çıkarttığını söyledi.



Erdoğan, milli takımın final maçında ABD'yi yenmesi halinde ise bundan daha büyük bir sürprizi kendisinin duyuracağını ifade etti.



Yunus Akgül'ün yanında bulunan milli takımın kaptanı Hidayet Türkoğlu ile de görüşen Başbakan Erdoğan, Hidayet'in şahsında tüm takımı kutlayarak prim müjdesini paylaştı.



Erdoğan, Türkiye'nin 2010 Dünya Basketbol Şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Yeter ki final maçını da böyle yüreğimizle oynayalım" dedi.







Gül Sırbistan lideriyle görüştü



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, yarı final maçını Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ile birlikte izledi.



Abdullah Gül, maç sonrası soyunma odasına giderek oyuncuları tek tek kutladı.



Gül, "Final maçına da katılacağız. Bugünkü maç çok heyecanlı oldu. Sırbistan dünyanın en güçlü takımlarından bir tanesi. 5 kez dünya şampiyonu oldu. Biz de ilk kez yarı final maçı yaptık. Biz de bir kez dünya şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.



Sırbistan Devlet Başkanı Tadiç de Türkiye'ye final maçında "iyi şanslar" dileyerek, yarı finalde gösterdiği başarıdan dolayı Türkiye'yi tebrik etti.



Tadiç, kendilerinin beş kez şampiyon olduklarını vurgulayarak, "Basketbol tarihinizde belki de şimdi doğru zamandasınız şampiyon olmak için. Ama gelecek yıl biz mutlaka şampiyon olacağız" dedi.



