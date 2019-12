Başbakan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na: Dersimliyim diyemiyor

T24 - Erdoğan, ‘soy polemiği’ne Çorum’da da devam etti. Başbakan “Kılıçdaroğlu’nun neden göğsünü gere gere ‘ben Dersimliyim’ diyemediğini anlamakta zorlanıyoruz. Niye çekiniyorsun?” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorum mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Kılıçdaroğlu’nun, gittiği her yerde soyundan, soy ağacından bahsettiğini, köklerinin Akşehir’de olduğunu vurguladığını belirten Başbakan, “Neden göğsünü gere gere ‘ben Dersimliyim’ diyemediğini anlamakta zorlanıyoruz. Niye bundan çekiniyorsun?” dedi. Milliyet gaetesinde yer alan habere göre;





Bir yandan sessiz devrim denilen reformları hayata geçirirken, diğer yandan Türkiye’yi büyütecek yatırımları yaptıklarını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bunları yaparken demokrasiden, millet iradesinden hoşlanmayan karanlık odakların harekete geçtiklerini gördük. Gördük ki bu ülkede kirli birtakım çeteler var. Sizden aldığımız güçle çetelere karşı, hukuk dışı örgütlenmelere karşı mücadele başlattık. Tehditlere boyun eğmedik.”





Kışkırtma denemeleri



2006’daki Danıştay saldırısından sonra bazı siyasiler ile bürokratların Ak Parti’yi suçladığını belirten Erdoğan “Şimdi onlar başları önünde dolaşıyor” dedi ve özetle şunları söyledi: “Bu olayları, Çorum’da hatırlatmamın sebebi var. Biz artık kirli oyunlar bozulsun istiyoruz. Biz artık tarihle yüzleşmek istiyoruz. 1980 mayıs ayında Çorum’da kanlı olaylar yaşandı, birçok vatandaşımız öldürüldü, birçoğu yaralandı. 1980’de Çorum’da yaşanan olaylar, asla sağcı-solcu çatışması değildi. Kirli eller, Çorum’u alçakça hedeflerinde laboratuvar olarak kullanmak istedi. Kahramanmaraş’taki ve Sivas’taki olaylar, İstanbul Gazimahallesi’nde yaşanan olaylar, Danıştay’a saldırı, faili meçhul cinayetler, suikastlar... Bunlar, kirli senaryoların kışkırtma denemeleridir. Bugün de hassas vilayetlerimizde, hassas ilçelerimizde kargaşa çıkartmak, milleti galeyana getirip buradan rant sağlamak istiyorlar. İnegöl’de öyle, Dörtyol da öyle. İşte Dörtyol’da bakın kimin arabaları kullanıldı. ”



O devirlerin geride kaldığını belirten Erdoğan, “Bu ülkede artık çetelerin değil, milletin dediği oluyor. Anayasa değişikliğinin anlamı budur” dedi.



Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun, gittiği her yerde soyundan, soy ağacından bahsettiğini, köklerinin Akşehir’de olduğunu altını çize çize vurguladığını belirterek şunları söyledi: “Neden göğsünü gere gere ‘ben Dersimliyim’ diyemediğini anlamakta zorlanıyoruz. Niye bundan çekiniyorsun? Burada bir incelik var. Bakınız Dersim katliamının altında ne yatıyor; on binlerce insan orada katledildi, Tuncelili katledildi. Hangi zihniyet katletti? CHP zihniyeti katletti. Sayın Genel Başkan ‘Ben o zaman doğmamıştım’ diyor. Biz sana bu işin failisin demiyoruz ki. Biz mensubu olduğun zihniyetin soy ağacının bu ülkede neler yaptığını anlatıyoruz.



Lafa geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ‘biz kurduk’ diyorsunuz ama önünüze bu fatura gelince, ‘ben bu faturayı ödemem, çünkü ben doğmamıştım’ diyorsun. Yok öyle 25 kuruşa simit. Kökenini inkar edenlerden, kimliğini saklayanlardan ise kimseye bir yarar gelmez.”

Üniversitede başörtüsü sorununa da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “(Kılıçdaroğlu) Çıkıyor şimdi meydanlarda ne diyor, ’Başörtü sorununu ben hallederim’ diyor. Yahu siz bu milleti enayi mi zannediyorsunuz?. Parlamentoda 411 el kalkıyor ve bunu oyluyor, sen bunu ’kaosa kalkan el’ diye nitelendiriyorsun. Hani özgürlük, hani demokrasi, hani haklar, hani özgürlüklere saygı?”